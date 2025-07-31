Fiyaskoya Dönen Justin Timberlake Konserinin Organizasyon Şirketinden Açıklama: "Terör Saldırısı Engellendi"
Pop müziğinin simge isimlerinden Justin Timberlake’in dün akşam İstanbul’da düzenlediği konser adeta fiyaskoya döndü. Binlerce lira ödeyerek bilet alan vatandaşlar konser alanında istedikleri yere giremedi, saatlerce kapıda sıra bekledi.
Konseri düzenleyen organizasyon şirketi BrandUnion ise yaptığı açıklamada yaşanan aksaklıkların terör tehdidi nedeniyle olduğunu açıkladı. Şirket, İstanbul Emniyeti’nin olası bir terör saldırısını da engellediğini açıkladı.
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Justin Timberlake konseri izlemeye giden vatandaşlar için adeta kabus oldu.
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Konserin organizasyon şirketi ise yaşanan aksaklıkların terör saldırısı tehdidi nedeniyle olduğunu açıkladı.
İşte şirketin yaptığı açıklama 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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