Özgür Özel Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı?

Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu dile getiren Özel, farklı senaryolara dair konuşan iddialara değindi. Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen Özel şunları dedi:

'İsim konuşmak doğru değil. Ben değilim, kendi adıma söyleyeyim. Mansur Bey şu an kendi görevini yapıyor. İlk günden itibaren aday olmadığımı söylüyorum. Kendinle ilgili hesaba kitaba düşünce duyguların, hırsların aklın önüne geçeceğinden endişe ederim. O yüzden ben seçim akşamı iktidarı değiştirmiş olan partinin genel başkanı olarak teşekkür konuşması yapmaya talibim. Bunun dışında başka hesabım yok. Ekrem Beyin adaylığı ile ilgili şunu söyleyeyim. Ya olmazsa? Mücadele vereceğiz, yasak gelirse? Mücadele edeceğiz. Yeni tartışma başlıyor, kendimi aday olacak diye.

Ben en doğru adayı belirlemek ile mükellefim. Bunu da kendi başıma yapmadığımı biliyorsunuz. Adayı değiştirecek olursak da tekil bir karar vermem. En doğru kararı veririm. Gümbür gümbür, seçimi kim alacaksa onu aday yaparız.'