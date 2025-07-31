Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı? Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman?

Ehliyet yenileme süresi uzatılmadı. İçişleri Bakanlığı, ilk olarak eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için 31 Aralık 2022 tarihini belirlemişti. Ardından bu tarih 31 Aralık 2024’e ertelendi. Vatandaşların yoğun başvurularının ardından ehliyet yenileme son günü 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra süre uzatılması yapılmadı. Vatandaşların 31 Temmuz'a kadar eski tip ehilyetlerini yenilemesi gerekiyor.

Ehliyet yenileme süreleri, özellikle pandemi döneminde yaşanan yoğunlukların önüne geçmek için ertelendi. Fakat 31 Temmuz'dan sonra bir erteleme daha olmayacak ve eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara ceza uygulanacak.

Ehliyet Yenileme Süresi Uzatılacak mı?

Ehliyet yenileme süresi bugüne kadar 3 kez ertelendi. Bu nedenle sürecin bir kez daha uzatılacağına dair yapılan bir açıklama bulunmuyor.