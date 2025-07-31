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Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı? Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman?

Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı? Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 12:25

1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin artık yenilenmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı çipli ehliyet sistemine geçiş zorunluluğunu getirdi. Ehliyet yenileme için son tarih ilk olarak 2022 olarak belirlenmişti. Ardından bu tarih 2024 yılının Aralık ayına çekildi. Aralık ayında fazla yoğunluk yaşanması sebebiyle 31 Temmuz 2025 ehliyet yenileme için son gün olarak belirlendi. Ehliyetini henüz yenilememiş olanlar ise araştırmalarını sürdürüyor.

Ehliyet yenileme son günü uzatıldı mı, uzatılacak mı?

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Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı?

Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı?

Ehliyet yenileme süresi uzatılmadı. İçişleri Bakanlığı, ilk olarak eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için 31 Aralık 2022 tarihini belirlemişti. Ardından bu tarih 31 Aralık 2024’e ertelendi. Vatandaşların yoğun başvurularının ardından ehliyet yenileme son günü 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra süre uzatılması yapılmadı. Vatandaşların 31 Temmuz'a kadar eski tip ehilyetlerini yenilemesi gerekiyor.

Ehliyet yenileme süreleri, özellikle pandemi döneminde yaşanan yoğunlukların önüne geçmek için ertelendi. Fakat 31 Temmuz'dan sonra bir erteleme daha olmayacak ve eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara ceza uygulanacak.

Ehliyet Yenileme Süresi Uzatılacak mı?

Ehliyet yenileme süresi bugüne kadar 3 kez ertelendi. Bu nedenle sürecin bir kez daha uzatılacağına dair yapılan bir açıklama bulunmuyor.

Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman?

Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman?

Ehliyet yenileme için son gün 31 Temmuz. Eski tip ehliyet kullananlar, yani ehilyetini 2016'dan önce almış olanların artık ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı çipli ehliyet sistemine geçiş zorunluluğunu getirdi. Eski tip ehilyet kullananlara ise ceza uygulanacak.

Peki eski tip ehliyetin cezası ne kadar?

2025 itibarıyla geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmanın cezası 12.978 TL. Yani 31 Temmuz'a kadar ehilyetini yenilemeyen ve eski tip kullanan kişiler, 12.978 TL ceza ödeyecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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