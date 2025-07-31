Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı? Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman?
1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin artık yenilenmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı çipli ehliyet sistemine geçiş zorunluluğunu getirdi. Ehliyet yenileme için son tarih ilk olarak 2022 olarak belirlenmişti. Ardından bu tarih 2024 yılının Aralık ayına çekildi. Aralık ayında fazla yoğunluk yaşanması sebebiyle 31 Temmuz 2025 ehliyet yenileme için son gün olarak belirlendi. Ehliyetini henüz yenilememiş olanlar ise araştırmalarını sürdürüyor.
Ehliyet yenileme son günü uzatıldı mı, uzatılacak mı?
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Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı mı?
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Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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