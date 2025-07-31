Adana’da Yine Gıda Skandalı: Sağlıksız Koşullardaki Paça ve Bağırsağa El Koyuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı ifşa listelerinde müşterilerine en çok tek tırnaklı eti (at, eşek) yediren firmaların Adana’da olduğu ortaya çıkmıştı.

Adana’da bir gıda skandalı daha yaşandı. Ruhsatsız bir işletmeye operasyon düzenleyen ekipler, sağlıksız koşullardaki 5 bin 140 kilogram paça (ayak), 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirdi.