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Adana’da Yine Gıda Skandalı: Sağlıksız Koşullardaki Paça ve Bağırsağa El Koyuldu

Adana’da Yine Gıda Skandalı: Sağlıksız Koşullardaki Paça ve Bağırsağa El Koyuldu

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.07.2025 - 14:49

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı ifşa listelerinde müşterilerine en çok tek tırnaklı eti (at, eşek) yediren firmaların Adana’da olduğu ortaya çıkmıştı.

Adana’da bir gıda skandalı daha yaşandı. Ruhsatsız bir işletmeye operasyon düzenleyen ekipler, sağlıksız koşullardaki 5 bin 140 kilogram paça (ayak), 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirdi.

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Adana’da ekiplerin yaptığı incelemelerde ele geçirilen ürünler “pes” dedirtti.

Adana’da ekiplerin yaptığı incelemelerde ele geçirilen ürünler “pes” dedirtti.

Bağırsak ile paça (ayak) üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerde, ruhsatsız olarak sağlıksız koşullarda üretim yapan bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanan bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi. Ürünlere imha edilmek üzere ekipler tarafından el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

Mide bulandıran görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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