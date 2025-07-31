Olaylı Justin Timberlake Konseri: Şirketin "Terör Saldırısı" İddiasını Emniyet Kaynakları Yalanladı

Dünya pop müziğinin en sevilen isimlerinden Justin Timberlake dün akşam İstanbul Maslak’ta bulunan İTÜ Kampüsü’ndeki stadyumda konser verdi. Konsere aylar öncesinden ciddi miktarda para ödeyerek bilet alan vatandaşların çoğu saatlerce sırada bekledi. Ayrıca biletsiz binlerce kişinin konsere girdiği, biletlerdeki fiyat farkına rağmen konser alanında ayrıcalıklı biletlerin geçerli olmadığı ortaya çıkmıştı.

Konseri düzenleyen organizasyon şirketi BrandUnion ise yaptığı açıklamada konser öncesinde terör saldırısı tehdidi olduğunu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün saldırıyı engellediğini açıklamıştı. Şirket, konserde yaşanan “fiyaskonun” da bu sebeple olduğunu ima etmişti.

Oda TV’de yer alan habere göre, emniyet kaynakları şirketin iddia ettiği gibi konser alanında 1000 değil 500 çevik kuvvet polisi olduğunu ve terör saldırısı şüphesi de olmadığını belirtti.