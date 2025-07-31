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Olaylı Justin Timberlake Konseri: Şirketin "Terör Saldırısı" İddiasını Emniyet Kaynakları Yalanladı

Olaylı Justin Timberlake Konseri: Şirketin "Terör Saldırısı" İddiasını Emniyet Kaynakları Yalanladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.07.2025 - 17:39

Dünya pop müziğinin en sevilen isimlerinden Justin Timberlake dün akşam İstanbul Maslak’ta bulunan İTÜ Kampüsü’ndeki stadyumda konser verdi. Konsere aylar öncesinden ciddi miktarda para ödeyerek bilet alan vatandaşların çoğu saatlerce sırada bekledi. Ayrıca biletsiz binlerce kişinin konsere girdiği, biletlerdeki fiyat farkına rağmen konser alanında ayrıcalıklı biletlerin geçerli olmadığı ortaya çıkmıştı.

Konseri düzenleyen organizasyon şirketi BrandUnion ise yaptığı açıklamada konser öncesinde terör saldırısı tehdidi olduğunu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün saldırıyı engellediğini açıklamıştı. Şirket, konserde yaşanan “fiyaskonun” da bu sebeple olduğunu ima etmişti.

Oda TV’de yer alan habere göre, emniyet kaynakları şirketin iddia ettiği gibi konser alanında 1000 değil 500 çevik kuvvet polisi olduğunu ve terör saldırısı şüphesi de olmadığını belirtti.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in İstanbul konserinde yaşananların yankısı sürüyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in İstanbul konserinde yaşananların yankısı sürüyor.

Aylar öncesinden konsere bilet alan vatandaşlar hayatlarının en güzel günlerinden birini geçirmeye gitti ancak yaşanan fiyasko nedeniyle adeta parasıyla rezil oldu. Sonu görülmeye konser giriş sırasında saatlerce bekleyen vatandaşların, daha fazla ücret ödeyerek konser alanında önlerde olma hakkı da uygulanmadı.

Ayrıca güvenlik zaafiyetinin olduğu iddia edilen konsere binlerce kişi biletsiz olarak giriş yaptı.

Şirket yaşanan aksaklıkların terör saldırısı şüphesi ile olduğunu açıkladı.

Şirket yaşanan aksaklıkların terör saldırısı şüphesi ile olduğunu açıkladı.

Organizasyonu düzenleyen şirket, konser öncesinde çeşitli terör örgütleri tarafından tehdit mesajları olduğunu ve bu sebeple de konser alanında 1000 çevik kuvvet polisi, birçok sivil ile terörle mücadele polisi olduğunu açıkladı.

Şirket ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün olası bir terör saldırısı tehdidini de engellediğini iddia etmişti.

Emniyet kaynakları şirketin iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Emniyet kaynakları şirketin iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Oda TV’nin Emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şirketin terör iddiası doğru değil. Polisler konser giriş alanındaki 14 turnikenin az olacağı konusunda şirketi uyarmış ancak şirket uyarıları geçiştirmiş.

Ayırca Emniyet kaynakları her konserde uygulanan rutin önlemlerin alındığını, şirketin iddia ettiği gibi 1000 değil 500 çevik kuvvet polisinin görevli olduğunu ve herhangi bir terör tehdidinin de olmadığını belirtti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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