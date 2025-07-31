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Dikkat! Eski Tip Ehliyet Yenileme Süresi Doldu: Ehliyet Yenileme 1 Ağustos İtibarıyla 7 Bin 438 Lira Olacak

Dikkat! Eski Tip Ehliyet Yenileme Süresi Doldu: Ehliyet Yenileme 1 Ağustos İtibarıyla 7 Bin 438 Lira Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2025 - 17:35

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi süreci bugün saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Yeni tip ehliyet talebinde bulunan vatandaşlar yenileme sürecinin son gününde Nüfus Müdürlüklerinde büyük yoğunluk oluşturdu. Yeni tip ehliyet almak için sırada bekleyenlerin ödeyeceği miktar bugün 15 lirayken, ücret 1 Ağustos 2025 itibarıyla 7 bin 438 liraya olacak. Randevusunu erken alanlar işlemlerini sorun yaşamadan hallederken, bazı vatandaşlar sistemden randevu alamadığını belirtti.

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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bitti, nüfus müdürlüklerinde büyük yoğunluk yaşandı.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bitti, nüfus müdürlüklerinde büyük yoğunluk yaşandı.

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce 3 kez uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini aksatmadan tamamlayabilmesi için işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda hatırlatmalar yapmasına rağmen son gün sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, vatandaşların işlemlerini tamamlamak ve mağduriyet yaşanmasını önlemek amacıyla yoğun mesai harcadı. Yeni tip ehliyet almak için bugün mesai bitimine kadar 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgeleri için 7 bin 438 liraya yükselecek.

“Randevu almaya çalışıyorum. Şu an her yer ayın 1’ine veriyor”

“Randevu almaya çalışıyorum. Şu an her yer ayın 1’ine veriyor”

Eski tip sürücü belgesini yenilemek için Nüfus Müdürlüğü'ne gelen Veysel Yıldız, “Çok yoğundum. İşlerim vardı. Bir de tatilden yeni geldim. Tekrar uzatacaklarını biliyordum ama böyle bir şeyle karşılaşmadık. Şimdi son güne kalınca elimiz ayağımız birbirine karıştı. Randevu düşecek mi diye sistemden çıkamıyorum. Onun mücadelesini veriyoruz. Randevu almaya çalışıyorum. Şu an her yer ayın 1’ine veriyor. Böyle bir aksilik olamaz. Bundan dolayı şu an kapının önünde saatlerce beklemeye çalışıyorum. Sistem açılırsa randevu alırım. Bugün randevu alamazsam ödeyeceğim miktar 7 bin 438 lira olacak. Bunu da ödemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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