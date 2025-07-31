Dikkat! Eski Tip Ehliyet Yenileme Süresi Doldu: Ehliyet Yenileme 1 Ağustos İtibarıyla 7 Bin 438 Lira Olacak
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi süreci bugün saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Yeni tip ehliyet talebinde bulunan vatandaşlar yenileme sürecinin son gününde Nüfus Müdürlüklerinde büyük yoğunluk oluşturdu. Yeni tip ehliyet almak için sırada bekleyenlerin ödeyeceği miktar bugün 15 lirayken, ücret 1 Ağustos 2025 itibarıyla 7 bin 438 liraya olacak. Randevusunu erken alanlar işlemlerini sorun yaşamadan hallederken, bazı vatandaşlar sistemden randevu alamadığını belirtti.
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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bitti, nüfus müdürlüklerinde büyük yoğunluk yaşandı.
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“Randevu almaya çalışıyorum. Şu an her yer ayın 1’ine veriyor”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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