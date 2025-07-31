onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Justin Timberlake Konserinde Video Çekerken Kenan Doğulu’ya Denk Gelen Kızın Şaşkınlığı Viral Oldu

Justin Timberlake Konserinde Video Çekerken Kenan Doğulu’ya Denk Gelen Kızın Şaşkınlığı Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.07.2025 - 16:55

Grammy ve Emmy ödüllü yıldız Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geldi. Konser tam anlamıyla yıldızlar geçidiydi. Konser boyunca Timberlake hem yeni albümünden şarkılar söyledi hem de unutulmaz hitlerini seslendirdi. Ancak geceye damga vuran asıl anlar sadece sahnede değil, seyirciler arasında da yaşandı! Ünlü isimler adeta akın ederken, seyirciler arasından geçerken Kenan Doğulu’nun omzuna dokunduğu genç kızın tepkisi viral oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

30 Temmuz akşamı İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşen Justin Timberlake konseri, sadece performansıyla değil, seyirci profiliyle de gündeme damga vurdu.

30 Temmuz akşamı İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşen Justin Timberlake konseri, sadece performansıyla değil, seyirci profiliyle de gündeme damga vurdu.

Grammy ve Emmy ödüllü yıldız, “Mirrors” ile başladığı konserinde yeni albümü Everything I Thought It Was’dan parçaların yanı sıra klasikleşmiş hitlerini de söyledi. Stadyumda binlerce hayranı coşarken, konserin VIP tribünleri tam anlamıyla ünlüler geçidi gibiydi!

Hadise, Kenan Doğulu, Beren Saat, Melek Mosso ve Serkan Sağdıç çifti, Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Mustafa Mert Koç, Belçim Bilgin, Gülben Ergen, Bengü, Doğu Demirkol gibi birçok ünlü isim gecede yerini aldı.

Gecenin en ilginç anlarından biri ise sosyal medyaya düşen o videoyla yaşandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın