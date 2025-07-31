Justin Timberlake Konserinde Video Çekerken Kenan Doğulu’ya Denk Gelen Kızın Şaşkınlığı Viral Oldu
Grammy ve Emmy ödüllü yıldız Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geldi. Konser tam anlamıyla yıldızlar geçidiydi. Konser boyunca Timberlake hem yeni albümünden şarkılar söyledi hem de unutulmaz hitlerini seslendirdi. Ancak geceye damga vuran asıl anlar sadece sahnede değil, seyirciler arasında da yaşandı! Ünlü isimler adeta akın ederken, seyirciler arasından geçerken Kenan Doğulu’nun omzuna dokunduğu genç kızın tepkisi viral oldu!
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30 Temmuz akşamı İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşen Justin Timberlake konseri, sadece performansıyla değil, seyirci profiliyle de gündeme damga vurdu.
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Gecenin en ilginç anlarından biri ise sosyal medyaya düşen o videoyla yaşandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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