Gözleri KaraDeniz Dizisinin Sen Anlat Karadeniz'le Benzerliği Sosyal Medyada Olay Oldu!
ATV’nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Gözleri KaraDeniz'den ilk fragman geldi. Başrollerinde Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı’nın yer aldığı yapım, Karadeniz’in hırçın doğasından İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan bir hikayeye sahip. Dizi daha yayınlanmadan eski bir efsaneyi hatırlattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Gözleri Karadeniz'i bir döneme damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisine benzetti. Yoruma doymayan dizi, fragmanıyla şimdiden çok konuşmaya başlandı bile!
Buyrun birlikte bakalım.
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ATV ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan Gözleri KaraDeniz dizisi için geri sayım başladı.
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Kadrosu da bir hayli kalabalık ve güçlü.
Hem aşk hem de mücadele dolu bu hikaye, izleyiciyi yakalayabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
Sosyal medya kullanıcıları da Gözleri Karadeniz dizisini bu unutulmaz yapıma benzetti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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