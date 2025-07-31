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Gözleri KaraDeniz Dizisinin Sen Anlat Karadeniz'le Benzerliği Sosyal Medyada Olay Oldu!

Gözleri KaraDeniz Dizisinin Sen Anlat Karadeniz'le Benzerliği Sosyal Medyada Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.07.2025 - 14:25

ATV’nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Gözleri KaraDeniz'den ilk fragman geldi. Başrollerinde Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı’nın yer aldığı yapım, Karadeniz’in hırçın doğasından İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan bir hikayeye sahip. Dizi daha yayınlanmadan eski bir efsaneyi hatırlattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Gözleri Karadeniz'i bir döneme damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisine benzetti. Yoruma doymayan dizi, fragmanıyla şimdiden çok konuşmaya başlandı bile!

Buyrun birlikte bakalım.

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ATV ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan Gözleri KaraDeniz dizisi için geri sayım başladı.

ATV ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan Gözleri KaraDeniz dizisi için geri sayım başladı.

Dizinin yayın tarihi Eylül ayı olarak belirlenirken, ilk fragman sosyal medyada çoktan gündem oldu. Başrollerinde başarılı oyuncular Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı yer alıyor. İkilinin ekrandaki uyumu daha şimdiden merakla bekleniyor.

Kadrosu da bir hayli kalabalık ve güçlü.

Kadrosu da bir hayli kalabalık ve güçlü.

Eren Ören, Berk Ali Çatal, Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler dizide boy gösterecek. 

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak oturuyor. Yapımcılığını Saner Ayar, yapımını ise O3 Medya üstleniyor.

Hem aşk hem de mücadele dolu bu hikaye, izleyiciyi yakalayabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Hem aşk hem de mücadele dolu bu hikaye, izleyiciyi yakalayabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya adeta hareketlendi. Birçok kullancının aklına hemen Sen Anlat Karadeniz dizisi geldi.

Hatırlarsanız 2018 yılında yayınlanan ve kısa sürede fenomen haline gelen bu dizinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe yer alıyordu. Dizi, Nefes karakterinin geçmişte babası tarafından para karşılığında zorla verildiği adamın zulmünden kurtulup Karadeniz’e kaçması ve onu korumaya çalışan Tahir’le yaşadığı tutkulu ama zorlu aşkı anlatıyordu. Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi isimler de kadrodaydı. Trabzon’da çekilen dizi, sadece hikayesiyle değil atmosferi ve oyunculuklarıyla da çok sevilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları da Gözleri Karadeniz dizisini bu unutulmaz yapıma benzetti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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