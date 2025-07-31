Gözleri KaraDeniz Dizisinin Sen Anlat Karadeniz'le Benzerliği Sosyal Medyada Olay Oldu!

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya adeta hareketlendi. Birçok kullancının aklına hemen Sen Anlat Karadeniz dizisi geldi.

Hatırlarsanız 2018 yılında yayınlanan ve kısa sürede fenomen haline gelen bu dizinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe yer alıyordu. Dizi, Nefes karakterinin geçmişte babası tarafından para karşılığında zorla verildiği adamın zulmünden kurtulup Karadeniz’e kaçması ve onu korumaya çalışan Tahir’le yaşadığı tutkulu ama zorlu aşkı anlatıyordu. Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi isimler de kadrodaydı. Trabzon’da çekilen dizi, sadece hikayesiyle değil atmosferi ve oyunculuklarıyla da çok sevilmişti.