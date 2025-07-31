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Kritik Role Hayat Verecek: Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Bize Bir Şey Olmaz’a Bomba Transfer!

Kritik Role Hayat Verecek: Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Bize Bir Şey Olmaz’a Bomba Transfer!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.07.2025 - 11:57

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde olduğu Bize Bir Şey Olmaz dizisine yeni transfer heyecan yarattı. Yalı Çapkını’ndan sonra Demir’in bu diziyle bambaşka bir karaktere bürüneceği konuşulurken, Miray Daner de güzelliği ve güçlü oyunculuğuyla şimdiden çok iddialı! Diziye son olarak katılan isim ise hikayeye yön verecek kilit bir karakterle geliyor. 

İşte detaylar...

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Disney Plus’ın merakla beklenen dizisi “Bize Bir Şey Olmaz” için geri sayım bitti, nihayet sete çıkılıyor!

Disney Plus’ın merakla beklenen dizisi “Bize Bir Şey Olmaz” için geri sayım bitti, nihayet sete çıkılıyor!

Pazar günü başlayacak olan çekimler öncesinde diziyle ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. En büyük heyecan ise Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in ilk kez başrolleri paylaşacak olması!

Kaçıranlar için dizinin konusuna bu içeriğimizde detaylıca yer vermiştik:

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’u oturduğu dizinin senaristliğini ise Pınar Bulut üstleniyor.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’u oturduğu dizinin senaristliğini ise Pınar Bulut üstleniyor.

Dizi ayrıca başarılı kadın yapımcılarımızdan Asena Bülbüloğlu imzası taşıyor. Merakla beklenen diziye geçtiğimiz günlerde Yüsra Geyik'in katıldığı duyurulmuştu. Arka Sokaklar dizisiyle adını duyuran Geyik, dizide Hale rolüne hayat verecek.

Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre kadroya son olarak Yılmaz Bayraktar dahil oldu.

Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre kadroya son olarak Yılmaz Bayraktar dahil oldu.

Daha önce Akıncı, Son Yaz, Vatanım Sensin, Tatar Ramazan, Esas Oğlan gibi projelerle karşımıza çıkan Bayraktar, hikayenin merkezindeki karakterlerden biri olan “Barış” rolüne hayat verecek. Yani Miray Daner’in canlandıracağı Lal karakterinin eski nişanlısı! Bu da demek oluyor ki dizide sadece tutkulu bir aşk değil, aynı zamanda bolca hesaplaşma ve geçmişin gölgesi de olacak…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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