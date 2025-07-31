Kritik Role Hayat Verecek: Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Bize Bir Şey Olmaz’a Bomba Transfer!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde olduğu Bize Bir Şey Olmaz dizisine yeni transfer heyecan yarattı. Yalı Çapkını’ndan sonra Demir’in bu diziyle bambaşka bir karaktere bürüneceği konuşulurken, Miray Daner de güzelliği ve güçlü oyunculuğuyla şimdiden çok iddialı! Diziye son olarak katılan isim ise hikayeye yön verecek kilit bir karakterle geliyor.
İşte detaylar...
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Disney Plus’ın merakla beklenen dizisi “Bize Bir Şey Olmaz” için geri sayım bitti, nihayet sete çıkılıyor!
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Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’u oturduğu dizinin senaristliğini ise Pınar Bulut üstleniyor.
Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre kadroya son olarak Yılmaz Bayraktar dahil oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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