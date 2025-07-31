Kritik Role Hayat Verecek: Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Bize Bir Şey Olmaz’a Bomba Transfer!

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde olduğu Bize Bir Şey Olmaz dizisine yeni transfer heyecan yarattı. Yalı Çapkını’ndan sonra Demir’in bu diziyle bambaşka bir karaktere bürüneceği konuşulurken, Miray Daner de güzelliği ve güçlü oyunculuğuyla şimdiden çok iddialı! Diziye son olarak katılan isim ise hikayeye yön verecek kilit bir karakterle geliyor.

İşte detaylar...

Kaynak: Birsen Altuntaş