Hayranının Parmağı Havada Kaldı: Sümeyye Aydoğan'ın Tavırları Sosyal Medya Ahalisini Kızdırdı!

26 yaşındaki genç oyuncu son olarak da TRT’nin 15 Temmuz temalı filmi “Son Sefer”de başrol oynamıştı. Yönetmenliğini Uğur Uzunok'un üstlendiği yapımın başrolünde Aydoğan'ın yanı sıra Caner Topçu ve Zafer Algöz de yer alıyor. Film büyük ses getirirken Algöz kendisine gelen eleştirilere “Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Altı sene önce ‘Börü’ diye film yaptım, önce onu seyretsinler Kıçınla kuş tutsan, tek kanadı dışarıda kaldı derler.” şeklinde cevap vermişti.

Aydoğan da konuyla ilgili 'Ben de senaryosunu beğendiğim veya içinde bulunmaktan onur duyduğum işleri severek yapıyorum' şeklinde konuşmuştu.

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