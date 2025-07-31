Hayranının Parmağı Havada Kaldı: Sümeyye Aydoğan'ın Tavırları Sosyal Medya Ahalisini Kızdırdı!
Son dönemde Serenay Sarıkaya’ya benzetilen genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı’nda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ancak bu karşılaşma sosyal medyada bambaşka bir gündem yarattı. Snop Magazin muhabirleri tarafından çekilen görüntülerde; yanına gelen bir hayranının fotoğraf çekilme teklifini reddeden oyuncunun tavırları sosyal medya ahalisinin tepkisini çekti.
Buyrun birlikte bakalım.
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Duy Beni, Dönence, Gaddar gibi dizilerle adını duyuran Sümeyye Aydoğan şimdilerde geniş kitlelerce tanınıyor.
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Genç oyuncu bu kez oyunculuğuyla değil hayranlarına tavrıyla gündeme geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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