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Hayranının Parmağı Havada Kaldı: Sümeyye Aydoğan'ın Tavırları Sosyal Medya Ahalisini Kızdırdı!

Hayranının Parmağı Havada Kaldı: Sümeyye Aydoğan'ın Tavırları Sosyal Medya Ahalisini Kızdırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.07.2025 - 11:18

Son dönemde Serenay Sarıkaya’ya benzetilen genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı’nda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ancak bu karşılaşma sosyal medyada bambaşka bir gündem yarattı. Snop Magazin muhabirleri tarafından çekilen görüntülerde; yanına gelen bir hayranının fotoğraf çekilme teklifini reddeden oyuncunun tavırları sosyal medya ahalisinin tepkisini çekti.

Buyrun birlikte bakalım.

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Duy Beni, Dönence, Gaddar gibi dizilerle adını duyuran Sümeyye Aydoğan şimdilerde geniş kitlelerce tanınıyor.

Duy Beni, Dönence, Gaddar gibi dizilerle adını duyuran Sümeyye Aydoğan şimdilerde geniş kitlelerce tanınıyor.

26 yaşındaki genç oyuncu son olarak da TRT’nin 15 Temmuz temalı filmi “Son Sefer”de başrol oynamıştı. Yönetmenliğini Uğur Uzunok'un üstlendiği yapımın başrolünde Aydoğan'ın yanı sıra Caner Topçu ve Zafer Algöz de yer alıyor. Film büyük ses getirirken Algöz kendisine gelen eleştirilere “Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Altı sene önce ‘Börü’ diye film yaptım, önce onu seyretsinler Kıçınla kuş tutsan, tek kanadı dışarıda kaldı derler.” şeklinde cevap vermişti.

Aydoğan da konuyla ilgili 'Ben de senaryosunu beğendiğim veya içinde bulunmaktan onur duyduğum işleri severek yapıyorum' şeklinde konuşmuştu.

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Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Genç oyuncu bu kez oyunculuğuyla değil hayranlarına tavrıyla gündeme geldi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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