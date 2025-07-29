Kuruluş Osman'ı Çabuk Unutan Burak Özçivit'ten Tatilde Fahriye Evcen'e Ufak Ama Romantik Jest!
Kuruluş Osman’dan ayrıldıktan sonra soluğu eşi Fahriye Evcen’le tatilde alan Burak Özçivit, sosyal medyada aşkını haykırdı. Son paylaştığı fotoğrafta eşinin kalbinin üzerine kalp emojisi koyarak romantizmin dozunu arttıran Özçivit, hayranlarını mest etti. Oyuncunun Monaco tatilinden gelen kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Üstelik yeni haliyle “Küçük Sırlar”daki Çetin Ateşoğlu’na benzemesi de dikkatlerden kaçmadı.
İşte detaylar…
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Kariyerine modellikle başlayan, ardından Küçük Sırlar, Çalıkuşu, Kara Sevda gibi dizilerle yıldızını parlatan Burak Özçivit, son yıllarda ise ATV’nin fenomen yapımı Kuruluş Osman dizisinde başrolde yer alıyordu.
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Tüm bu gelişmeler dizinin hayran kitlesini üzerken, Burak Özçivit cephesinde ise yüzler gülüyor gibi görünüyor.
Takipçileri hem bu güzel kareyi çok beğendi hem de Burak Özçivit’in yeni imajını Küçük Sırlar dizisindeki Çetin Ateşoğlu karakterine benzetti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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