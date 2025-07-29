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Kuruluş Osman'ı Çabuk Unutan Burak Özçivit'ten Tatilde Fahriye Evcen'e Ufak Ama Romantik Jest!

Kuruluş Osman'ı Çabuk Unutan Burak Özçivit'ten Tatilde Fahriye Evcen'e Ufak Ama Romantik Jest!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.07.2025 - 18:08 Son Güncelleme: 29.07.2025 - 18:09

Kuruluş Osman’dan ayrıldıktan sonra soluğu eşi Fahriye Evcen’le tatilde alan Burak Özçivit, sosyal medyada aşkını haykırdı. Son paylaştığı fotoğrafta eşinin kalbinin üzerine kalp emojisi koyarak romantizmin dozunu arttıran Özçivit, hayranlarını mest etti. Oyuncunun Monaco tatilinden gelen kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Üstelik yeni haliyle “Küçük Sırlar”daki Çetin Ateşoğlu’na benzemesi de dikkatlerden kaçmadı. 

İşte detaylar…

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Kariyerine modellikle başlayan, ardından Küçük Sırlar, Çalıkuşu, Kara Sevda gibi dizilerle yıldızını parlatan Burak Özçivit, son yıllarda ise ATV’nin fenomen yapımı Kuruluş Osman dizisinde başrolde yer alıyordu.

Kariyerine modellikle başlayan, ardından Küçük Sırlar, Çalıkuşu, Kara Sevda gibi dizilerle yıldızını parlatan Burak Özçivit, son yıllarda ise ATV’nin fenomen yapımı Kuruluş Osman dizisinde başrolde yer alıyordu.

6 sezondur Osman Bey karakterine hayat veren oyuncu, dizinin adeta vazgeçilmezi haline gelmişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda kulislerde bomba gibi bir iddia ortaya atıldı: Özçivit, yapımcılarla bölüm başı ücret konusunda anlaşamayınca diziden ayrıldı.

İddialara göre oyuncu, bölüm başı 4 ila 6 milyon TL arasında bir ücret talep etti. Yapım tarafı bu rakamı fazla bulunca yollar ayrıldı. Burak Özçivit’in gidişi sonrası yapım şirketi hemen yeni başrol arayışına girdi. Adaylar arasında Mert Yazıcıoğlu’nun da ismi geçti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu gelişmeler dizinin hayran kitlesini üzerken, Burak Özçivit cephesinde ise yüzler gülüyor gibi görünüyor.

Tüm bu gelişmeler dizinin hayran kitlesini üzerken, Burak Özçivit cephesinde ise yüzler gülüyor gibi görünüyor.

Ünlü oyuncu, eşi Fahriye Evcen’le birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Son olarak Monaco’dan paylaştığı karede romantizmin dozunu arttırarak Evcen’in kalbinin üzerine bir kalp emojisi ekledi.

Bu aşk dolu poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Takipçileri hem bu güzel kareyi çok beğendi hem de Burak Özçivit’in yeni imajını Küçük Sırlar dizisindeki Çetin Ateşoğlu karakterine benzetti.

Takipçileri hem bu güzel kareyi çok beğendi hem de Burak Özçivit’in yeni imajını Küçük Sırlar dizisindeki Çetin Ateşoğlu karakterine benzetti.

Hatırlarsanız Burak Özçivit, Sinem Kobal, Kadir Doğulu, Merve Boluğur gibi isimlerin rol aldığı Küçük Sırlar dizisinde Çetin Ateşoğlu rolüne hayat vermişti. 2010 yılında çekilen dizide Özçivit sakalsız haliyle bir hayli beğeniliyordu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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