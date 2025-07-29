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Tom Cruise’un Sevgilisi Ana de Armas, Nicole Kidman’la Alay Eden Paylaşıma Beğeni Atınca Bedelini Ağır Ödedi

Tom Cruise’un Sevgilisi Ana de Armas, Nicole Kidman’la Alay Eden Paylaşıma Beğeni Atınca Bedelini Ağır Ödedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.07.2025 - 15:08

Nicole Kidman’la 2001 yılında 11 yıllık evliliğini sonlandıran Tom Cruise, şimdilerde 37 yaşındaki güzel oyuncu Ana de Armas’la aşk yaşıyor. Ancak Armas’ın, Kidman’la dalga geçilen bir paylaşımı beğenmesi sosyal medyayı fena karıştırdı. 

Gelin o beğeniye ve gelen eleştirilere birlikte bakalım.

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Hollywood’un bir dönem gözde çifti olan Tom Cruise ve Nicole Kidman, hem kariyerleriyle hem de aşklarıyla 90’lı yılların en çok konuşulan isimlerindendi.

Hollywood’un bir dönem gözde çifti olan Tom Cruise ve Nicole Kidman, hem kariyerleriyle hem de aşklarıyla 90’lı yılların en çok konuşulan isimlerindendi.

1990 yılında evlenen çift, kırmızı halıda el ele pozları, uyumları ve ekranlara yansıyan enerjileriyle herkesin hayran olduğu bir birlikteliğe imza atmıştı. 

Bu evlilikten 1992 doğumlu Isabella ve 1995 doğumlu Connor adında iki evlat da edinmişlerdi. Fakat peri masalı uzun sürmedi. 2001 yılında, “Kariyerlerimizin bizi sürekli farklı yerlere sürüklemesi evliliğimizi zedeledi” diyerek boşandıklarını açıklamışlardı.

Aradan geçen yılların ardından Tom Cruise, son dönemde bir başka yıldız isimle gündemde: Küba asıllı 37 yaşındaki oyuncu Ana de Armas.

Aradan geçen yılların ardından Tom Cruise, son dönemde bir başka yıldız isimle gündemde: Küba asıllı 37 yaşındaki oyuncu Ana de Armas.

İkili hakkında uzun süredir aşk dedikoduları dolaşıyordu. Sık sık birlikte görüntülenmeleri bu dedikoduları iyice alevlendirmişti. Ve geçtiğimiz hafta İspanya sahillerinde çıktıkları tekne turu, bu aşkı resmen belgelemişti.

Ancak Ana de Armas sosyal medyada yaptığı bir hamleyle goygoycuların diline fena düştü.

Ancak Ana de Armas sosyal medyada yaptığı bir hamleyle goygoycuların diline fena düştü.

Armas, Nicole Kidman’ın görünüşüyle alay edilen bir Instagram gönderisini beğenince ortalık karıştı. Armas’ın bu beğenisi kullanıcıların radarına yakalanınca sosyal medyada kıyamet koptu.

Eli mi çarptı bilerek mi beğendi bilinmez ama sosyal medya kullanıcıları Armas'ı bu hamlesine pişman ettirdi gibi.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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