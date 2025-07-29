Tom Cruise’un Sevgilisi Ana de Armas, Nicole Kidman’la Alay Eden Paylaşıma Beğeni Atınca Bedelini Ağır Ödedi
Nicole Kidman’la 2001 yılında 11 yıllık evliliğini sonlandıran Tom Cruise, şimdilerde 37 yaşındaki güzel oyuncu Ana de Armas’la aşk yaşıyor. Ancak Armas’ın, Kidman’la dalga geçilen bir paylaşımı beğenmesi sosyal medyayı fena karıştırdı.
Gelin o beğeniye ve gelen eleştirilere birlikte bakalım.
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Hollywood’un bir dönem gözde çifti olan Tom Cruise ve Nicole Kidman, hem kariyerleriyle hem de aşklarıyla 90’lı yılların en çok konuşulan isimlerindendi.
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Aradan geçen yılların ardından Tom Cruise, son dönemde bir başka yıldız isimle gündemde: Küba asıllı 37 yaşındaki oyuncu Ana de Armas.
Ancak Ana de Armas sosyal medyada yaptığı bir hamleyle goygoycuların diline fena düştü.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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