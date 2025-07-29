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İfşa Görüntüleri İçin Wanda Nara'yı Suçlayan Mauro Icardi China Suarez'le İstanbul'da Nispet Yaptı!

İfşa Görüntüleri İçin Wanda Nara'yı Suçlayan Mauro Icardi China Suarez'le İstanbul'da Nispet Yaptı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.07.2025 - 11:33

Mauro Icardi, Natasha Rey’in müstehcen görüntü ifşasıyla sarsılmış, bu krizin arkasında eski eşi Wanda Nara’nın olduğunu öne sürerek harekete geçmişti. Şimdi gündem, Icardi’nin açtığı dava ve Wanda Nara’nın 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği iddiası! Tüm bu çalkantıların ortasında China Suarez’le İstanbul’da romantik bir gün batımı paylaşan Icardi, “Seni tüm kalbimle seviyorum” notunu düşerek nispeti yaptı. 

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.

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Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, son günlerde aldatma skandalı ve mahrem görüntü iddialarıyla adeta magazin gündemine damga vuruyor.

Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, son günlerde aldatma skandalı ve mahrem görüntü iddialarıyla adeta magazin gündemine damga vuruyor.

Olayı başlatan isim ise sosyal medya fenomeni Natasha Rey oldu. Arjantin basınında da bomba etkisi yaratan habere göre, Rey Icardi ile bir yakınlaşma yaşadıklarını iddia etti ve ardından futbolcuya ait olduğunu söylediği müstehcen bir görüntü paylaştı. Ancak görselde yüz net seçilemediği için iddialar havada kaldı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

İddiaların yayılmasıyla öfkeden deliye dönen Icardi, sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından Natasha Rey’i ifşa etti.

İddiaların yayılmasıyla öfkeden deliye dönen Icardi, sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından Natasha Rey’i ifşa etti.

Rey’in kendisine yolladığı mesajları paylaşan Icardi, “Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. 

Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır. Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!' sözleriyle tepki gösterdi.

Kaçıranlar için:

Ancak iş burada bitmedi…

Ancak iş burada bitmedi…

Nara’nın bilerek bu görüntüleri Rey’e vererek China Suarez’le olan ilişkisini sabote etmeye çalıştığı iddia edildi.

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın bu işte parmağı olduğunu öne sürerek başta eski Nara olmak üzere, özel görüntülerin paylaşımında parmağı olan herkesi 'mahrem görüntülerle şantaj' suçlamasıyla savcılığa şikayet etti. İddialara göre, dava sonucunda Wanda Nara 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası alabilir!

Mahkeme süreci ve skandalların ortasında Mauro Icardi'den son olarak geçtiğimiz saatlerde nispet dolu bir paylaşım geldi.

Mahkeme süreci ve skandalların ortasında Mauro Icardi'den son olarak geçtiğimiz saatlerde nispet dolu bir paylaşım geldi.

Çift yaşananlara rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. İstanbul’da romantik bir tekne gezisine çıkan ikili sosyal medya hesaplarından da gün batımı fotoğraflarını paylaştı. Paylaşıma da “Birlikte bir gün batımı daha. Seni tüm kalbimle seviyorum” notu eklendi. Aman diyelim Wanda Nara görmesin. 😂

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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