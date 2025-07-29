İfşa Görüntüleri İçin Wanda Nara'yı Suçlayan Mauro Icardi China Suarez'le İstanbul'da Nispet Yaptı!
Mauro Icardi, Natasha Rey’in müstehcen görüntü ifşasıyla sarsılmış, bu krizin arkasında eski eşi Wanda Nara’nın olduğunu öne sürerek harekete geçmişti. Şimdi gündem, Icardi’nin açtığı dava ve Wanda Nara’nın 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği iddiası! Tüm bu çalkantıların ortasında China Suarez’le İstanbul’da romantik bir gün batımı paylaşan Icardi, “Seni tüm kalbimle seviyorum” notunu düşerek nispeti yaptı.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.
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Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, son günlerde aldatma skandalı ve mahrem görüntü iddialarıyla adeta magazin gündemine damga vuruyor.
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İddiaların yayılmasıyla öfkeden deliye dönen Icardi, sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından Natasha Rey’i ifşa etti.
Ancak iş burada bitmedi…
Mahkeme süreci ve skandalların ortasında Mauro Icardi'den son olarak geçtiğimiz saatlerde nispet dolu bir paylaşım geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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