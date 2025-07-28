26-27-28 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

11 yıl önce babasının hayatını kaybettiği trajik kazayı ve bu kaybın ardından yaşadığı duygusal süreci tüm açıklığıyla anlatan Begüm Akkaya 'Benim babam çok özgürlükçü bir adamdı. İlk önce üzülüyordum bir yeri yok diye. Dua edebileceğim bir toprağı yok diye. Sonra her su kenarına gittiğimde, her denize girdiğimde ona sarılıyormuşum gibi geliyor. Kendimi böyle inandırdım. Yoksa öbür türlüsü çok başka olurdu.' şeklinde konuştu.