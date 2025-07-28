26-27-28 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Serbest Bırakıldı!
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Tepki Gösterdi!
Hasçelikler and The City'nin Fatoş'u ve Caka'sı Arasındaki Tartışmaya Sude Belkıs da Dahil Oldu!
Ünlülerin Yangın Felaketlerine Tepkileri!
"Yolcular bile acımı yaşadı"
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"İçimde ukdedir"
"Dediklerimizi Yaparsan Ablanı Rüyanda Görürsün"
"Her Denize Girdiğimde Ona Sarılıyormuşum Gibi Geliyor"
Kıskançlık mı Kontrol mü?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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