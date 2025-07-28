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26-27-28 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

26-27-28 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.07.2025 - 00:16

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Serbest Bırakıldı!

Serbest Bırakıldı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'da trafikte polislere zor anlar yaşatmıştı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çıtak'ın ilk açıklaması bakın ne oldu.

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Tepki Gösterdi!

Tepki Gösterdi!

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı Bursa'da yangın faciası devam ederken yangının önünde TikTok videosu çeken bir kullanıcıya fena patladı.

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Hasçelikler and The City'nin Fatoş'u ve Caka'sı Arasındaki Tartışmaya Sude Belkıs da Dahil Oldu!

Hasçelikler and The City'nin Fatoş'u ve Caka'sı Arasındaki Tartışmaya Sude Belkıs da Dahil Oldu!

Youtube'de ilgi gören Hasçelikler and The City dizinde rol alan Zan ve Nergis'in kavgasına arkadaşları Sude Belkıs da girdi.

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Ünlülerin Yangın Felaketlerine Tepkileri!

Ünlülerin Yangın Felaketlerine Tepkileri!

Ünlü isimler sosyal medyada yangın felaketlerine tepkilerini dile getiriyor.

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"Yolcular bile acımı yaşadı"

"Yolcular bile acımı yaşadı"

Volkan Konak'ın 34 yıllık eşi Selma Konak, acı haberi aldığı günü ilk kez tüm detaylarıyla anlattı.

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"İçimde ukdedir"

"İçimde ukdedir"

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray'dan yıllar sonra Yılmaz Güney itirafı geldi.

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"Dediklerimizi Yaparsan Ablanı Rüyanda Görürsün"

"Dediklerimizi Yaparsan Ablanı Rüyanda Görürsün"

Nihal Candan'ın ölümü sonrası Makyöz Tolgahan Karataş'ın Bahar Candan hakkındaki açıklamaları çok konuşuldu.

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"Her Denize Girdiğimde Ona Sarılıyormuşum Gibi Geliyor"

"Her Denize Girdiğimde Ona Sarılıyormuşum Gibi Geliyor"

11 yıl önce babasının hayatını kaybettiği trajik kazayı ve bu kaybın ardından yaşadığı duygusal süreci tüm açıklığıyla anlatan Begüm Akkaya 'Benim babam çok özgürlükçü bir adamdı. İlk önce üzülüyordum bir yeri yok diye. Dua edebileceğim bir toprağı yok diye. Sonra her su kenarına gittiğimde, her denize girdiğimde ona sarılıyormuşum gibi geliyor. Kendimi böyle inandırdım. Yoksa öbür türlüsü çok başka olurdu.' şeklinde konuştu.

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Kıskançlık mı Kontrol mü?

Kıskançlık mı Kontrol mü?

Arda Turan'ın röportaj verirken spikere bakmadan konuşması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aslıhan Turan güzel spikeri sosyal medyada takibe aldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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