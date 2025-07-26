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Anoreksiya Yüzünden Hayatını Kaybetmişti: Nihal Candan’ın Yemek Yememe Nedeniyle İlgili Şoke Eden İddia!

Anoreksiya Yüzünden Hayatını Kaybetmişti: Nihal Candan’ın Yemek Yememe Nedeniyle İlgili Şoke Eden İddia!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 17:18

Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan'ın son günlerine dair ortaya atılan iddialar gündemi sarstı. Makyöz Tolgahan Karataş'ın açıklamaları, ölümün ardında karanlık bir manipülasyon ağının olabileceğini gündeme taşıdı.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=nirph...
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Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan makyöz Tolgahan Karataş, Nihal Candan’ın ölümüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan makyöz Tolgahan Karataş, Nihal Candan’ın ölümüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Candan’ın telefonunda yer alan bazı mesajların, onu yemek yememesi yönünde baskılayan ve hatta dini duygularla manipüle eden içerikler barındırdığı iddia edildi. “Et yersen Allah’la bağlantın kopar”, “Pirinç yeme, sakın onu yapma” gibi mesajların Nihal’in üzerinde ciddi psikolojik baskıya yol açtığı ileri sürüldü.

Nihal Candan'ın cenazesi sırasında telefonuna geldiği iddia edilen mesajlar gündeme yerleşti.

Nihal Candan'ın cenazesi sırasında telefonuna geldiği iddia edilen mesajlar gündeme yerleşti.

Nihal'in hastanedeki son günlerine şahitlik eden Tolgahan Karataş Pınar Kerimoğlu'nun programında şaşırtan iddialarda bulundu. Nihal Candan'ı telefonunda bir gruptan gelen mesajlarda kendisinin et yerse Allah'la arasındaki bağlantının kopacağını belirten cümlelerin yer aldığını söyledi.

'Pirinç yemen lazım, sakın onu yeme, sakın onu yapma' gibi 'manipüle eden' mesajlar geldiğini söyleyen Tolgahan Karataş, Candan'ın ölümüne dair şaşırtan iddialarda bulundu.

Tolgahan bu gruptan gelen mesajların sadece Nihal Candan'a değil onun gibi bir çok kıza atıldığını düşündüğünü söyledi.

Telefonda "Vücudun ne kadar zayıf olursa kalp gözünün o kadar açıldığını" söyleyen mesajlar olduğu iddia edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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