Anoreksiya Yüzünden Hayatını Kaybetmişti: Nihal Candan’ın Yemek Yememe Nedeniyle İlgili Şoke Eden İddia!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=nirph...
Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan'ın son günlerine dair ortaya atılan iddialar gündemi sarstı. Makyöz Tolgahan Karataş'ın açıklamaları, ölümün ardında karanlık bir manipülasyon ağının olabileceğini gündeme taşıdı.
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Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan makyöz Tolgahan Karataş, Nihal Candan’ın ölümüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Nihal Candan'ın cenazesi sırasında telefonuna geldiği iddia edilen mesajlar gündeme yerleşti.
Tolgahan bu gruptan gelen mesajların sadece Nihal Candan'a değil onun gibi bir çok kıza atıldığını düşündüğünü söyledi.
Telefonda "Vücudun ne kadar zayıf olursa kalp gözünün o kadar açıldığını" söyleyen mesajlar olduğu iddia edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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