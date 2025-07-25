Nihal Candan'ın Kardeşi Bahar Candan Aldığı Eleştirilere Vefat Eden Ablasının Hesabından Cevap Verdi!

“Ben canım ablamın mesajlarını kimseye okutmadım. İftira atarken onur, vicdan sahibi olun. Bizim adımızı kullanarak yaptığınız prim yetmedi mi? Bırakın artık yasımızı tutalım, acımızı yaşayalım. Her gün bir habere uyanmayalım. Kimin neyi nasıl yaşadığını bilemezsiniz. Ne tedaviler görüyorum bilmiyorsunuz. Sizi merhametli olmaya davet ediyorum. Helva yaptığımızda bile ben hiçbir şeyi farkında değildim, sadece artık tek ablası olduğum küçük kız kardeşime, içimde kendi acım varken nasıl destek olacağımı bilemeyen bir abla izlediniz siz. Evinden bir can eksilen anlar beni. Ben diğer yarımı kaybettim. Canımın yarısını toprağa verdim. O yarım kalmış canımı artık rahat bırakın. Herkes reklamını yaptıysa sıra artık saygı duymaya geçsin!”