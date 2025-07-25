Nihal Candan'ın Kardeşi Bahar Candan Aldığı Eleştirilere Vefat Eden Ablasının Hesabından Cevap Verdi!
Nihal Candan’ın anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından kardeşi Bahar Candan, sosyal medyada yer alan görüntüleri ve yapılan eleştirilerle gündeme gelmişti. Ablasının vefatı sonrası yapılan paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan vefat eden ablasının hesabından açıklama yaptı.
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2014 senesinde Bu Tarz Benim isimli yarışma programıyla ekranlarda gördüğümüz ve kısa sürede büyük bir tanınırlık edinen Bahar ve Nihal Candan'ı gündemde sık sık duyuyorduk.
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Acı haber, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu tarafından sosyal medya üzerinden duyurulmuş Bahar Candan'ın cenazenin ardından ortaya çıkan görüntüleri ise gündem olmuştu.
Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın hesabından yaptığı açıklamayla yine gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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yazın yediğim hurmalar misali
Dilan Polat’tan uzak dur…