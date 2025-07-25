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Nihal Candan'ın Kardeşi Bahar Candan Aldığı Eleştirilere Vefat Eden Ablasının Hesabından Cevap Verdi!

Nihal Candan'ın Kardeşi Bahar Candan Aldığı Eleştirilere Vefat Eden Ablasının Hesabından Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2025 - 21:39

Nihal Candan’ın anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından kardeşi Bahar Candan, sosyal medyada yer alan görüntüleri ve yapılan eleştirilerle gündeme gelmişti. Ablasının vefatı sonrası yapılan paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan vefat eden ablasının hesabından açıklama yaptı.

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2014 senesinde Bu Tarz Benim isimli yarışma programıyla ekranlarda gördüğümüz ve kısa sürede büyük bir tanınırlık edinen Bahar ve Nihal Candan'ı gündemde sık sık duyuyorduk.

2014 senesinde Bu Tarz Benim isimli yarışma programıyla ekranlarda gördüğümüz ve kısa sürede büyük bir tanınırlık edinen Bahar ve Nihal Candan'ı gündemde sık sık duyuyorduk.

Ancak asıl kırılma noktası, dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınmaları ve ardından yaşanan cezaevi süreciyle geldi. 'Lüks yaşantımızı babamız finanse ediyor' diyerek iddiaları reddetseler de kamuoyunun tepkisi büyüktü. 

2023 yılında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle tutuklanması, cezaevi süreciyle Bahar Candan'ın anoreksiya nervozaya yakalanmasında tetikleyici oldu. Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı yüzünden geçtiğimiz ay hayatını kaybetti.

Acı haber, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu tarafından sosyal medya üzerinden duyurulmuş Bahar Candan'ın cenazenin ardından ortaya çıkan görüntüleri ise gündem olmuştu.

Acı haber, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu tarafından sosyal medya üzerinden duyurulmuş Bahar Candan'ın cenazenin ardından ortaya çıkan görüntüleri ise gündem olmuştu.

Nihal Candan’ın yaşamını yitirmesinin ardından gözler doğal olarak kardeşi Bahar Candan’a kaydı. Ancak Bahar Candan'ın sosyal medya görüntüleri olay olmuştu.

Dilan ve Sıla Polat'la sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Bahar Candan helva kavurduğu anlarla eleştiri toplamıştı.

Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın hesabından yaptığı açıklamayla yine gündeme geldi.

Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın hesabından yaptığı açıklamayla yine gündeme geldi.

“Ben canım ablamın mesajlarını kimseye okutmadım. İftira atarken onur, vicdan sahibi olun. Bizim adımızı kullanarak yaptığınız prim yetmedi mi? Bırakın artık yasımızı tutalım, acımızı yaşayalım. Her gün bir habere uyanmayalım. Kimin neyi nasıl yaşadığını bilemezsiniz. Ne tedaviler görüyorum bilmiyorsunuz. Sizi merhametli olmaya davet ediyorum. Helva yaptığımızda bile ben hiçbir şeyi farkında değildim, sadece artık tek ablası olduğum küçük kız kardeşime, içimde kendi acım varken nasıl destek olacağımı bilemeyen bir abla izlediniz siz. Evinden bir can eksilen anlar beni. Ben diğer yarımı kaybettim. Canımın yarısını toprağa verdim. O yarım kalmış canımı artık rahat bırakın. Herkes reklamını yaptıysa sıra artık saygı duymaya geçsin!”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Gökhan Öktem

yazın yediğim hurmalar misali