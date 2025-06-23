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Misafirliğe Gitti: Nihal Candan’ın Vefatından Hemen Sonra Bahar Candan’ın Tepki Çeken Görüntüleri

Misafirliğe Gitti: Nihal Candan’ın Vefatından Hemen Sonra Bahar Candan’ın Tepki Çeken Görüntüleri

Dilan Polat Nihal Candan Bahar Candan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2025 - 08:43

Uzun süredir yaşadığı anoreksiya hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenazesinden sadece 1 gün sonra Bahar Candan’ın, Dilan Polat’ın evine misafirliğe gitmesi ve sosyal medyadan birlikte paylaştıkları videolar büyük tepki çekti. Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan, Dilan Polat'la birlikte helva kavurdukları görüntüleri paylaştılar.

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23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, bir süredir anoreksiya hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, bir süredir anoreksiya hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, bir süredir Anoreksiya Nervoza teşhisiyle hastanede tedavi görüyordu. Hayatını kaybeden Nihal Candan'ı önceki gün dün ailesi ve arkadaşları son yolculuğuna uğurladı.

Bahar Candan'ın ablasına veda ettiği anlar ise yürekleri burktu. Ablasının vefatının ardından adeta sinir krizi geçiren Bahar Candan, cenazesi başında güçlükle ayakta durabildi.

Cenazeden sadece 1 gün sonra Bahar Candan’ın Dilan Polat’ın evine misafirliğe gitmesi sosyal medyada tepki çekti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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