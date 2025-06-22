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'Kötü Örnek Oluyor' İddiasıyla Çocuk Tiyatrosundan Çıkarılan Nihal Candan'ın Sözleri Yeniden Gündem Oldu!

'Kötü Örnek Oluyor' İddiasıyla Çocuk Tiyatrosundan Çıkarılan Nihal Candan'ın Sözleri Yeniden Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2025 - 00:57

Geçtiğimiz gün Anoreksiya Nervoza hastalığı sebebiyle 30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan’ın vefatı sevenlerini derinden sarsmıştı. Cezaevinde yakalandığı hastalığın ardından bir dönem iyileşmeye başlayan Candan, tiyatroda bir çocuk oyununda sahne almıştı. Ancak iddialara göre ebeveynlerin çocuklara kötü örnek oluyor iddialarıyla tiyatrodan çıkarılan Nihal Candan’ın yaşananların ardından yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

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İşte Benim Stilim'le tanıdığımız ve daha sonra bir fenomen olan Nihal Candan, geçtiğimiz gün Anoreksiya Nervoza hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

İşte Benim Stilim'le tanıdığımız ve daha sonra bir fenomen olan Nihal Candan, geçtiğimiz gün Anoreksiya Nervoza hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Ondan geriye pek çok iddia kaldı. Bir dönem cezaevinde kalan ve yemek yemeyi reddeden Nihal Candan'ın hem yaşadığı psikolojik süreçler hem de topluma dayatılan sıfır beden düşüncesi sebebiyle ölüme sürüklendiği iddialar arasında yer aldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra bir çocuk tiyatrosunda sahne alan Nihal Candan'ın 'çocuklara kötü örnek oluyor' iddiasıyla oyundan çıkarıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra bir çocuk tiyatrosunda sahne alan Nihal Candan'ın 'çocuklara kötü örnek oluyor' iddiasıyla oyundan çıkarıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Ocak 2025'te Anoreksiya Nervoza'yla mücadele etmeyi sürdüren Nihal Candan'ın bir çocuk tiyatrosunda sahne aldığı anlar yeniden paylaşılmaya başladı. İddialara göre Candan bu süreçte iyileşme belirtileri göstermişken, aralarında İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu ebeveynlerin 'çocuklara kötü örnek olduğuna dair' iddiaları sebebiyle oyundan çıkarıldığı söylentiler arasında yer aldı.

Nihal Candan'ın oyundan çıkarıldıktan sonraki açıklaması yeniden gündem oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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