Kendini Keşfetmek İsteyen Herkesin İzlemesi Gereken 11 Film
Hayat bazen bizi kendi içimize dönmeye zorlar. Kim olduğumuzu, ne istediğimizi, neyi sevip neyden kaçtığımızı sorguladığımız anlar olur. Bazen bir ayrılık, bazen bir kayıp, bazen de hiçbir neden yokken içimizde bir boşluk belirir. İşte o anlarda, bir film tüm duygularımıza tercüman olabilir.
Bu listede, kendini arayan, sorgulayan, dönüşen ve yolculuğunun bir yerinde 'ben kimim?' diye soran karakterlerle dolu 11 film var. Hepsi farklı yollar çiziyor ama ortak noktaları şu: izledikten sonra kendinizle ilgili bir şey fark etmiş oluyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Into the Wild (2007)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Eat Pray Love (2010)
3. The Secret Life of Walter Mitty (2013)
4. Wild (2014)
5. The Pursuit of Happyness (2006)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Her (2013)
7. Soul (2020)
8. Dead Poets Society (1989)
9. Little Miss Sunshine (2006)
10. Boyhood (2014)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Lost in Translation (2003)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın