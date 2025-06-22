Kendini Keşfetmek İsteyen Herkesin İzlemesi Gereken 11 Film

Hayat bazen bizi kendi içimize dönmeye zorlar. Kim olduğumuzu, ne istediğimizi, neyi sevip neyden kaçtığımızı sorguladığımız anlar olur. Bazen bir ayrılık, bazen bir kayıp, bazen de hiçbir neden yokken içimizde bir boşluk belirir. İşte o anlarda, bir film tüm duygularımıza tercüman olabilir.

Bu listede, kendini arayan, sorgulayan, dönüşen ve yolculuğunun bir yerinde 'ben kimim?' diye soran karakterlerle dolu 11 film var. Hepsi farklı yollar çiziyor ama ortak noktaları şu: izledikten sonra kendinizle ilgili bir şey fark etmiş oluyorsunuz.