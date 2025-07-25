"Yeni Kankam": Hadise'yle Küsen Seda Bakan'ın Jennifer Lopez'le Bir Araya Geldiği An X Gündemini Salladı!
Jennifer Lopez’in Antalya’daki muhteşem konseri kadar, kulis ve seyirci kısmı da bir o kadar konuşuldu. Türkiye’den birçok ünlü ismin akın ettiği geceye Seda Bakan da katıldı. Ancak gecenin asıl olay anı, Seda Bakan’ın Jennifer Lopez’le yan yana verdiği o kare oldu! Özellikle Hadise ile aralarının açık olduğu bilinen Bakan’ın, Lopez’le verdiği bu poz sosyal medyaya damga vurdu!
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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Antalya’da gerçekleştirdiği dev konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
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Lopez’in sahne performansı kadar, konseri izlemeye gelen ünlü isimler de geceye damga vurdu. Konserin VIP izleyicileri arasında öne çıkan isimlerden biri ise Seda Bakan’dı.
Geceden paylaşılan başka bir an daha manşetlere damga vurdu! Seda Bakan ve Jennifer Lopez'in yan yana pozları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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