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"Yeni Kankam": Hadise'yle Küsen Seda Bakan'ın Jennifer Lopez'le Bir Araya Geldiği An X Gündemini Salladı!

"Yeni Kankam": Hadise'yle Küsen Seda Bakan'ın Jennifer Lopez'le Bir Araya Geldiği An X Gündemini Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2025 - 20:41

Jennifer Lopez’in Antalya’daki muhteşem konseri kadar, kulis ve seyirci kısmı da bir o kadar konuşuldu. Türkiye’den birçok ünlü ismin akın ettiği geceye Seda Bakan da katıldı. Ancak gecenin asıl olay anı, Seda Bakan’ın Jennifer Lopez’le yan yana verdiği o kare oldu! Özellikle Hadise ile aralarının açık olduğu bilinen Bakan’ın, Lopez’le verdiği bu poz sosyal medyaya damga vurdu!

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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Antalya’da gerçekleştirdiği dev konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Antalya’da gerçekleştirdiği dev konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

“Up All Night: Live in 2025” turnesinin açılış duraklarından biri olan Antalya Belek’te sahneye çıktı. 50 dansçı eşliğinde tam 35 şarkılık görsel bir şölen sunan Lopez, sahne şovunu izleyenleri büyüledi. Konsere katılan ünlü isimler ise gecenin başka bir renkli yanı oldu.

Dünya turnesi kapsamında düzenlenen konser, adeta yıldızlar geçidiydi.

Lopez’in sahne performansı kadar, konseri izlemeye gelen ünlü isimler de geceye damga vurdu. Konserin VIP izleyicileri arasında öne çıkan isimlerden biri ise Seda Bakan’dı.

Lopez’in sahne performansı kadar, konseri izlemeye gelen ünlü isimler de geceye damga vurdu. Konserin VIP izleyicileri arasında öne çıkan isimlerden biri ise Seda Bakan’dı.

Güzelliği ve zarif tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bakan’ın paylaştığı konser anları konserdeki görsel şöleni de gözler önüne sermişti.

Konserde Rosie Huntington‑Whiteley, Chiara Ferragni, Rabia Soytürk, Yeliz Korkmaz ve Arda Güler gibi isimler de bulundu.

Arda Güler'in konserdeki anları gündeme oturmuştu:

Geceden paylaşılan başka bir an daha manşetlere damga vurdu! Seda Bakan ve Jennifer Lopez'in yan yana pozları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu!

Geceden paylaşılan başka bir an daha manşetlere damga vurdu! Seda Bakan ve Jennifer Lopez'in yan yana pozları kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu!

Seda Bakan ve Hadise'nin küslüğü üzerine, Hadise’nin yıllardır Jennifer Lopez’e benzetilen sahne şovları da eklenince; Seda'nın Jlo’yla verdiği o poz, sosyal medyada 'küslüğe gönderme mi?' yorumlarıyla goygoycuların diline düştü!

Seda Bakan o karenin altına 'Yeni kankam' notunu düştü!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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