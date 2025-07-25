"Yeni Kankam": Hadise'yle Küsen Seda Bakan'ın Jennifer Lopez'le Bir Araya Geldiği An X Gündemini Salladı!

Güzelliği ve zarif tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bakan’ın paylaştığı konser anları konserdeki görsel şöleni de gözler önüne sermişti.

Konserde Rosie Huntington‑Whiteley, Chiara Ferragni, Rabia Soytürk, Yeliz Korkmaz ve Arda Güler gibi isimler de bulundu.