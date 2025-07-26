Babası 11 Yıl Önce Bir Gemi Kazasında Kaybolmuştu: Oyuncu Begüm Akkaya Yaşadıklarını Anlattı!

Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol programına konuk olan Begüm Akkaya babasının 11 yıl önce kaybolduğu o kaza hakkında konuştu.

Babasının bulunamamasını kabullendiğini söyleyen Begüm Akkaya 'Benim babam çok özgürlükçü bir adamdı. İlk önce üzülüyordum bir yeri yok diye. Dua edebileceğim bir toprağı yok diye. Sonra her su kenarına gittiğimde, her denize girdiğimde ona sarılıyormuşum gibi geliyor. Kendimi böyle inandırdım. Yoksa öbür türlüsü çok başka olurdu.' şeklinde konuştu.

Ardından o kazada yaşananları anlattı.