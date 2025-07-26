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Babası 11 Yıl Önce Bir Gemi Kazasında Kaybolmuştu: Oyuncu Begüm Akkaya Yaşadıklarını Anlattı!

Babası 11 Yıl Önce Bir Gemi Kazasında Kaybolmuştu: Oyuncu Begüm Akkaya Yaşadıklarını Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 15:14

Oyuncu Begüm Akkaya, Sibel Arna’nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına katılarak 11 yıl önce babasının hayatını kaybettiği trajik kazayı ve bu kaybın ardından yaşadığı duygusal süreci anlattı. Tekne kazasında denizde kaybolan ve bir daha haber alınamayan babasının ardından yaşadığı belirsizlik dolu yas süreci, Akkaya’nın samimi açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Q9O6X...
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2014 sonunda, Norman Atlantic adlı feribot, Yunanistan’ın Patra Limanı’ndan İtalya’ya geçiş yaparken Adriyatik Denizi’nde yangın çıkarak büyük bir facia yaşanmıştı.

2014 sonunda, Norman Atlantic adlı feribot, Yunanistan’ın Patra Limanı’ndan İtalya’ya geçiş yaparken Adriyatik Denizi’nde yangın çıkarak büyük bir facia yaşanmıştı.

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu birçok kişi hayatını kaybederken, Begüm Akkaya’nın babası Dr. Hakan Akkaya da yaşanan kazadan filikayla kaçmayı başarsa da sonrasında kendisinden haber alınamamıştı.

Yunan yolcularla birlikte filikaya binen Begüm Akkaya'nın babası Hakan Akkaya'dan tüm arama ve kurtartma faliyetlerine rağmen kayıplara karıştı.

O dönemde TRT Haber’e konuşan Begüm Akkaya, “Umudumu kaybetmiyorum” şeklinde konuşmuştu.

O dönemde TRT Haber’e konuşan Begüm Akkaya, “Umudumu kaybetmiyorum” şeklinde konuşmuştu.

Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol programına konuk olan Begüm Akkaya babasının 11 yıl önce kaybolduğu o kaza hakkında konuştu.

Babasının bulunamamasını kabullendiğini söyleyen Begüm Akkaya 'Benim babam çok özgürlükçü bir adamdı. İlk önce üzülüyordum bir yeri yok diye. Dua edebileceğim bir toprağı yok diye. Sonra her su kenarına gittiğimde, her denize girdiğimde ona sarılıyormuşum gibi geliyor. Kendimi böyle inandırdım. Yoksa öbür türlüsü çok başka olurdu.' şeklinde konuştu.

Ardından o kazada yaşananları anlattı.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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