Babası 11 Yıl Önce Bir Gemi Kazasında Kaybolmuştu: Oyuncu Begüm Akkaya Yaşadıklarını Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Q9O6X...
Oyuncu Begüm Akkaya, Sibel Arna’nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına katılarak 11 yıl önce babasının hayatını kaybettiği trajik kazayı ve bu kaybın ardından yaşadığı duygusal süreci anlattı. Tekne kazasında denizde kaybolan ve bir daha haber alınamayan babasının ardından yaşadığı belirsizlik dolu yas süreci, Akkaya’nın samimi açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
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2014 sonunda, Norman Atlantic adlı feribot, Yunanistan’ın Patra Limanı’ndan İtalya’ya geçiş yaparken Adriyatik Denizi’nde yangın çıkarak büyük bir facia yaşanmıştı.
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O dönemde TRT Haber’e konuşan Begüm Akkaya, “Umudumu kaybetmiyorum” şeklinde konuşmuştu.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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