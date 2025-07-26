Bir X Kullanıcısının Hepsi Grubunun Dağılma Nedeniyle İlgili İddiaları X Halkında Heyecan Yarattı!
2000’li yılların ikonik müzik grubu Hepsi, yıllar sonra yeniden gündemde! Bu kez iddiaların fitilini ateşleyen bir X kullanıcısı oldu. 'Grubun dağılma nedeni sonunda öğrendim' diyen kullanıcı, sosyal medyada yepyeni bir tartışmayı başlattı.
Gülçin’in ayrılığı, mobbing iddiaları ve “ilişki yasağı” yeniden gündeme gelirken, eski hayranlar ve X kullanıcıları bu paylaşım sonrası heyecanlarını gizleyemedi!
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2000’li yılların en sevilen kız grubu Hepsi… 2009'da ayrılsalar da bir türlü aralarındaki tartışamalar bitmeyen ve magazinden eksik olmayan üyeler yine gündemden düşmüyor.
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Gülçin, geçmişte katıldığı bir programında, “Grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu, yıllarca günah keçisi ilan edildim.” diyerek kendisine çevrilen oklardan bahsetmişti.
“Dağılma nedeni neydi?” sorusunun yanıtı şimdi bir X paylaşımıyla yeniden alevlendi.
Mobbing iddiaları yüzünden dağıldığı söylenen grup hakkında kullanıcı Hepsi kızlarının zorbalığa uğradığını söyledi.
Yapım şirketinin o dönem kızların ilişki yaşamalarına izin vermediği de idda edildi.
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O kullanıcı Hepsi kızlarının doğruyu söylediğini iddia ederken ve Gülçin'in söylediklerinin ise yanıltıcı olabileceğini dile getirdi.
İddiaların kaynağı sorulan X kullanıcısı ise böyle cevap verdi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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