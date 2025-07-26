Bir X Kullanıcısının Hepsi Grubunun Dağılma Nedeniyle İlgili İddiaları X Halkında Heyecan Yarattı!

2000’li yılların ikonik müzik grubu Hepsi, yıllar sonra yeniden gündemde! Bu kez iddiaların fitilini ateşleyen bir X kullanıcısı oldu. 'Grubun dağılma nedeni sonunda öğrendim' diyen kullanıcı, sosyal medyada yepyeni bir tartışmayı başlattı.

Gülçin’in ayrılığı, mobbing iddiaları ve “ilişki yasağı” yeniden gündeme gelirken, eski hayranlar ve X kullanıcıları bu paylaşım sonrası heyecanlarını gizleyemedi!