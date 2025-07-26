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Bir X Kullanıcısının Hepsi Grubunun Dağılma Nedeniyle İlgili İddiaları X Halkında Heyecan Yarattı!

Bir X Kullanıcısının Hepsi Grubunun Dağılma Nedeniyle İlgili İddiaları X Halkında Heyecan Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 11:00

2000’li yılların ikonik müzik grubu Hepsi, yıllar sonra yeniden gündemde! Bu kez iddiaların fitilini ateşleyen bir X kullanıcısı oldu. 'Grubun dağılma nedeni sonunda öğrendim' diyen kullanıcı, sosyal medyada yepyeni bir tartışmayı başlattı. 

Gülçin’in ayrılığı, mobbing iddiaları ve “ilişki yasağı” yeniden gündeme gelirken, eski hayranlar ve X kullanıcıları bu paylaşım sonrası heyecanlarını gizleyemedi!

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2000’li yılların en sevilen kız grubu Hepsi… 2009'da ayrılsalar da bir türlü aralarındaki tartışamalar bitmeyen ve magazinden eksik olmayan üyeler yine gündemden düşmüyor.

2000’li yılların en sevilen kız grubu Hepsi… 2009'da ayrılsalar da bir türlü aralarındaki tartışamalar bitmeyen ve magazinden eksik olmayan üyeler yine gündemden düşmüyor.

Grubun solisti Gülçin Ergül'ün ayrılığı sonrası ortaya atılan “kariyer, maddi sorunlar, müzik tarzı farklılıkları” iddiaları yıllar içinde gündeme geldi. Gülçin’in, uzun süre “günah keçisi” ilan edildiğini ve anlatılmayan hikayelerle olayların çarpıtıldığını söylemesiyle tartışmalar kızışmıştı.

Eski grup üyeleri Yasemin ile Cemre’nin tepkileri ise tartışmanın yeni sayfalarını açmıştı. Yasemin, 'Grubu ‘aşık oldum diyerek dağıttı' derken, Cemre yıllardır açıklamalar yüzünden 'linç edildiğini' iddia etmişti.

Gülçin, geçmişte katıldığı bir programında, “Grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu, yıllarca günah keçisi ilan edildim.” diyerek kendisine çevrilen oklardan bahsetmişti.

Gülçin, geçmişte katıldığı bir programında, “Grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu, yıllarca günah keçisi ilan edildim.” diyerek kendisine çevrilen oklardan bahsetmişti.

Yasemin Yürük, bu açıklamalara ilişkin sosyal medyada sert tepki gösterdi.

“Grubu ‘Ben aşık oldum, gidiyorum’ diyerek dağıttı. Bize ne söylendiyse biz de insanlara onu söyledik.' diyen Yasemin, Gülçin'in “Bundan sonra avukatımla konuşursun” şeklinde her şeyi kestirip attığını idda etmişti.

“Dağılma nedeni neydi?” sorusunun yanıtı şimdi bir X paylaşımıyla yeniden alevlendi.

“Dağılma nedeni neydi?” sorusunun yanıtı şimdi bir X paylaşımıyla yeniden alevlendi.
twitter.com

Mobbing iddiaları yüzünden dağıldığı söylenen grup hakkında kullanıcı Hepsi kızlarının zorbalığa uğradığını söyledi.

Mobbing iddiaları yüzünden dağıldığı söylenen grup hakkında kullanıcı Hepsi kızlarının zorbalığa uğradığını söyledi.
twitter.com

'Kızların hepsi aynı oranda ve aynı şekilde mobbing'e ve zorbalığa uğruyormuş zaten Gülçin’inki eksik ya da fazla değilmiş, diğerleri uyum sağlamışlar Gülçin bir noktada çıkmış içinden.'

Yapım şirketinin o dönem kızların ilişki yaşamalarına izin vermediği de idda edildi.

Yapım şirketinin o dönem kızların ilişki yaşamalarına izin vermediği de idda edildi.

Yasemin'in 'Gülçin grubu ‘aşık oldum diyerek dağıttı' iddiasını ise kuvvetlendirdi.

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O kullanıcı Hepsi kızlarının doğruyu söylediğini iddia ederken ve Gülçin'in söylediklerinin ise yanıltıcı olabileceğini dile getirdi.

O kullanıcı Hepsi kızlarının doğruyu söylediğini iddia ederken ve Gülçin'in söylediklerinin ise yanıltıcı olabileceğini dile getirdi.
twitter.com

İddiaların kaynağı sorulan X kullanıcısı ise böyle cevap verdi:

İddiaların kaynağı sorulan X kullanıcısı ise böyle cevap verdi:
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twitter.com
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Gelen tepkiler ise X kullanıcılarının heyecanını gözler önünde serdi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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