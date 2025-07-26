İkinci Çocuk Söylentilerine Karışan Gupse Özay ve Barış Arduç'un Mutluluğu Kameralara Yansıdı
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Uzun yıllardır magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden biri olan Gupse Özay ve Barış Arduç, bu kez ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Sessizliklerini koruyan ikili hakkında sosyal medyada ortaya atılan söylentiler bitmek bilmedi. Ancak tüm bu dedikodulara son noktayı birlikte çıktıkları tatilde koydular! Deniz Boy'un kadrajına yakalanan, deniz kenarında el ele, neşeyle objektiflere yakalanan çift, “Her şey yolunda” mesajı verdi!
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Gupse Özay ve Barış Arduç'un imrenilerek bakılan ilişkileri son zamanlarda ortaya çıkan iddialarla magazin manşetlerinin eksik olmayan isimlerinden biri haline geldi.
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Tam da bu söylentiler tazeyken, Barış Arduç’un Hande Erçel ile birlikte yer aldığı projedeki yakın sahneler fitili ateşledi. Sosyal medyada "Gupse buna ne diyor?" yorumları artarken, bazı kullanıcılar Barış’ın sahnelerinin abartılı olduğunu düşünmüştü.
Tüm bu iddiaların ve konuşmaların ardından çift, magazin kameralarına birlikte deniz keyfi yaparken yakalandı.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un kameralarına yakalanan ikili gülümseyen yüzleri ve samimi halleri, “Aşk tam gaz devam” yorumlarını beraberinde getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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