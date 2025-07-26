İkinci Çocuk Söylentilerine Karışan Gupse Özay ve Barış Arduç'un Mutluluğu Kameralara Yansıdı

Gupse Özay ve Barış Arduç yıllardır magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak son zamanlarda çıkan iddialar, 'bu aşk da mı bitti?' sorularını beraberinde getirdi. Özellikle Barış Arduç’un rol arkadaşı Hande Erçel ile olan sahneleri ikilinin özel hayatını gölgede bırakacak kadar konuşulmaya başlandı.

İkilinin uzun süredir birlikte görüntü vermemesi, sosyal medyada takipçileri tarafından “ayrıldılar mı?” sorularını beraberinde getirmişti. Özellikle Gupse Özay’ın bazı gönderilerini sildiği iddiası ve çiftin birlikte katıldığı etkinliklerde yer almamaları, söylentileri daha da güçlendirmişti.