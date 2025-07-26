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İkinci Çocuk Söylentilerine Karışan Gupse Özay ve Barış Arduç'un Mutluluğu Kameralara Yansıdı

İkinci Çocuk Söylentilerine Karışan Gupse Özay ve Barış Arduç'un Mutluluğu Kameralara Yansıdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 10:03

Uzun yıllardır magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden biri olan Gupse Özay ve Barış Arduç, bu kez ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Sessizliklerini koruyan ikili hakkında sosyal medyada ortaya atılan söylentiler bitmek bilmedi. Ancak tüm bu dedikodulara son noktayı birlikte çıktıkları tatilde koydular! Deniz Boy'un kadrajına yakalanan, deniz kenarında el ele, neşeyle objektiflere yakalanan çift, “Her şey yolunda” mesajı verdi!

Kaynak

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Gupse Özay ve Barış Arduç'un imrenilerek bakılan ilişkileri son zamanlarda ortaya çıkan iddialarla magazin manşetlerinin eksik olmayan isimlerinden biri haline geldi.

Gupse Özay ve Barış Arduç'un imrenilerek bakılan ilişkileri son zamanlarda ortaya çıkan iddialarla magazin manşetlerinin eksik olmayan isimlerinden biri haline geldi.

Gupse Özay ve Barış Arduç yıllardır magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak son zamanlarda çıkan iddialar, 'bu aşk da mı bitti?' sorularını beraberinde getirdi. Özellikle Barış Arduç’un rol arkadaşı Hande Erçel ile olan sahneleri ikilinin özel hayatını gölgede bırakacak kadar konuşulmaya başlandı.

İkilinin uzun süredir birlikte görüntü vermemesi, sosyal medyada takipçileri tarafından “ayrıldılar mı?” sorularını beraberinde getirmişti. Özellikle Gupse Özay’ın bazı gönderilerini sildiği iddiası ve çiftin birlikte katıldığı etkinliklerde yer almamaları, söylentileri daha da güçlendirmişti.

Tam da bu söylentiler tazeyken, Barış Arduç’un Hande Erçel ile birlikte yer aldığı projedeki yakın sahneler fitili ateşledi. Sosyal medyada "Gupse buna ne diyor?" yorumları artarken, bazı kullanıcılar Barış’ın sahnelerinin abartılı olduğunu düşünmüştü.

Tam da bu söylentiler tazeyken, Barış Arduç’un Hande Erçel ile birlikte yer aldığı projedeki yakın sahneler fitili ateşledi. Sosyal medyada "Gupse buna ne diyor?" yorumları artarken, bazı kullanıcılar Barış’ın sahnelerinin abartılı olduğunu düşünmüştü.

Geçtiğimiz günlerde ise boşanma iddialarının yalanlanmasının ardından gelen bir paylaşım akılları karıştırdı.

Gupse Özay'ın yaptığı dövme paylaşımı akıllara bebek haberini düşürürken ikilinin mutlu anları sosyal medyaya düştü!

Kafa karıştıran o paylaşımın detaylarından bahsetmiştik:

Tüm bu iddiaların ve konuşmaların ardından çift, magazin kameralarına birlikte deniz keyfi yaparken yakalandı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un kameralarına yakalanan ikili gülümseyen yüzleri ve samimi halleri, “Aşk tam gaz devam” yorumlarını beraberinde getirdi.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un kameralarına yakalanan ikili gülümseyen yüzleri ve samimi halleri, “Aşk tam gaz devam” yorumlarını beraberinde getirdi.

Özellikle bu tatil, ayrılık söylentilerine adeta tokat gibi bir yanıt niteliğindeydi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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