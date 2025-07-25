O Ortam Olay Oldu: Murat Boz Yeni Şarkısını Hasan Can Kaya, İbrahim Büyükak ve Rıza Kocaoğlu ile Kutladı!
Murat Boz’un yeni şarkısı “Yapar Mısın?” daha yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekti. Ancak asıl gündem olan şey, şarkının kutlaması sırasında çekilen görüntülerdi! Alaçatı’da ünlü isimlerle yapılan lansman, sosyal medyada olay oldu. Rıza Kocaoğlu, Hasan Can Kaya ve İbrahim Büyükak’ın da yer aldığı o anlara yorum yağdı.
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İşte o anlar:
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Yeni şarkısını Alaçatı’da kutlayan Murat Boz’un yanında ekranların sevilen isimleri vardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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