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Biran Damla Yılmaz Evleniyor: Evlilik Teklifi Aldığı Yüzüğünü Büyük Bir Mutlulukla Paylaştı!

Biran Damla Yılmaz Evleniyor: Evlilik Teklifi Aldığı Yüzüğünü Büyük Bir Mutlulukla Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.07.2025 - 10:37

Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Biran Damla Yılmaz oyunculuk kariyerindeki yükselişi kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Yasak Elma’da “Kumru” karakteriyle izlediğimiz ve yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan 28 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığını duyurdu. Parmağındaki yüzüğü göstererek “I said yes” notunu paylaşan Yılmaz, hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. 

Gelin, detaylara birlikte bakalım!

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2015-2018 yılları arasında yayınlanan ve büyük ses getiren Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanıdık onu.

2015-2018 yılları arasında yayınlanan ve büyük ses getiren Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanıdık onu.

Duygusal sahneleri ve başarılı performansıyla kısa sürede adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz, kariyerinde hız kesmeden ilerlemeye devam etti. Ardından Canevim ve Baraj gibi dizilerde rol alarak yeteneğini pekiştirdi. Ama onu son olarak izlediğimiz dizi Yasak Elma oldu. Burada Eda Ece ve Şevval Sam gibi usta isimlerle birlikte oynayan Yılmaz, “Kumru” karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

Sadece geçmişteki projeleriyle değil, gelecekteki işleriyle de çok konuşulacağa benziyor.

Sadece geçmişteki projeleriyle değil, gelecekteki işleriyle de çok konuşulacağa benziyor.

Şimdilerde NOW’un yeni sezonu için hazırladığı ve bol aşk hikayesi barındıracak olan Halef dizisiyle gündemde. Dizide Aybüke Pusat ve İlhan Şen gibi sevilen isimlerle birlikte yer alacak olan Biran Damla Yılmaz’ın performansı şimdiden merak konusu. Özellikle romantik sahneleriyle gündem olacağı konuşulan dizinin çekimlerine yakın zamanda başlanması bekleniyor.

Kariyerinde bu kadar güzel adımlar atarken özel hayatı da bir o kadar yolunda gidiyor.

Kariyerinde bu kadar güzel adımlar atarken özel hayatı da bir o kadar yolunda gidiyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan genç oyuncu, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla takipçilerini hem şaşırttı hem de sevindirdi. Parmağındaki yüzüğü gösterdiği romantik bir kareyi “I said yes” notuyla paylaşan Yılmaz, evlilik teklifi aldığını duyurdu. Gülümseyen yüzüyle verdiği poz, kısa sürede büyük ilgi gördü. 

Şimdi gözler düğün merasimine çevrildi diyebiliriz. 🤗

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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