Biran Damla Yılmaz Evleniyor: Evlilik Teklifi Aldığı Yüzüğünü Büyük Bir Mutlulukla Paylaştı!
Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Biran Damla Yılmaz oyunculuk kariyerindeki yükselişi kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Yasak Elma’da “Kumru” karakteriyle izlediğimiz ve yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan 28 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığını duyurdu. Parmağındaki yüzüğü göstererek “I said yes” notunu paylaşan Yılmaz, hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.
Gelin, detaylara birlikte bakalım!
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2015-2018 yılları arasında yayınlanan ve büyük ses getiren Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanıdık onu.
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Sadece geçmişteki projeleriyle değil, gelecekteki işleriyle de çok konuşulacağa benziyor.
Kariyerinde bu kadar güzel adımlar atarken özel hayatı da bir o kadar yolunda gidiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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