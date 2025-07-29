Biran Damla Yılmaz Evleniyor: Evlilik Teklifi Aldığı Yüzüğünü Büyük Bir Mutlulukla Paylaştı!

Duygusal sahneleri ve başarılı performansıyla kısa sürede adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz, kariyerinde hız kesmeden ilerlemeye devam etti. Ardından Canevim ve Baraj gibi dizilerde rol alarak yeteneğini pekiştirdi. Ama onu son olarak izlediğimiz dizi Yasak Elma oldu. Burada Eda Ece ve Şevval Sam gibi usta isimlerle birlikte oynayan Yılmaz, “Kumru” karakteriyle hafızalarımıza kazındı.