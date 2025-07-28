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Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay'ın Yıllar Sonraki Resti Sosyal Medyayı Birbirine Kattı!

Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay'ın Yıllar Sonraki Resti Sosyal Medyayı Birbirine Kattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.07.2025 - 13:55

Kurtlar Vadisi, müziğiyle, replikleriyle ve karakterleriyle hala akıllarda. Dizide “Ömer Baba” rolüyle hafızalara kazınan Emin Olcay, geçtiğimiz saatlerde katıldığı Tatlı Roportajlar programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Dizinin yeniden çekilmesi ihtimaline rest çeken usta oyuncu, “Ben zor kurtardım kendimi” sözleriyle dikkat çekti. Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz hakkında söyledikleri ise tam anlamıyla olay yarattı. 

Gelin bu çok konuşulan açıklamaların detaylarına birlikte bakalım…

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=JBkLZ...
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2003 yılında hayatımıza giren ve yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin mutlaka bir sahnesine de olsa denk gelmişsinizdir.

2003 yılında hayatımıza giren ve yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin mutlaka bir sahnesine de olsa denk gelmişsinizdir.

Sadece aksiyon sahneleriyle değil, güçlü karakterleriyle de Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Polat Alemdar, Memati, Süleyman Çakır, Aslan Akbey gibi karakterler hala sosyal medyada caps’lere, repliklere konu olmaya devam ediyor.

Yayınlandığı yıllarda reyting rekorları kıran dizi, tekrar bölümleriyle bile hala milyonlara ulaşıyor.

Dizinin kadrosunda Ömer Baba karakteriyle Emin Olcay da vardı.

Dizinin kadrosunda Ömer Baba karakteriyle Emin Olcay da vardı.

Usta tiyatrocu uzun süredir ekranlardan uzakta yaşıyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir programda söyledikleriyle yeniden gündem olmayı başardı.

Programda son dönemde sıkça dillendirilen “Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor” iddiaları konuşuldu.

Programda son dönemde sıkça dillendirilen “Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor” iddiaları konuşuldu.

Olcay’a da projede tekrar yer almak isteyip istemediği soruldu. Usta oyuncunun cevabı net ve sertti:

“Ben zor kurtardım kendimi. Yeniden çekilse de oynamam.”

Emin Olcay, açıklamasının devamında dizinin başrolü Necati Şaşmaz ve yapımcı Raci Şaşmaz hakkında da oldukça dikkat çeken sözler kullandı:

Emin Olcay, açıklamasının devamında dizinin başrolü Necati Şaşmaz ve yapımcı Raci Şaşmaz hakkında da oldukça dikkat çeken sözler kullandı:

“Söyledikleri sözün arkasında durmayan çocuklar maalesef. Allah yollarını açık etsin.”

Bu sözler sosyal medyada Kurtlar Vadisi hayranlarının bulunduğu gruplarda büyük yankı uyandırdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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