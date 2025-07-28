Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay'ın Yıllar Sonraki Resti Sosyal Medyayı Birbirine Kattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=JBkLZ...
Kurtlar Vadisi, müziğiyle, replikleriyle ve karakterleriyle hala akıllarda. Dizide “Ömer Baba” rolüyle hafızalara kazınan Emin Olcay, geçtiğimiz saatlerde katıldığı Tatlı Roportajlar programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Dizinin yeniden çekilmesi ihtimaline rest çeken usta oyuncu, “Ben zor kurtardım kendimi” sözleriyle dikkat çekti. Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz hakkında söyledikleri ise tam anlamıyla olay yarattı.
Gelin bu çok konuşulan açıklamaların detaylarına birlikte bakalım…
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2003 yılında hayatımıza giren ve yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin mutlaka bir sahnesine de olsa denk gelmişsinizdir.
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Dizinin kadrosunda Ömer Baba karakteriyle Emin Olcay da vardı.
Programda son dönemde sıkça dillendirilen “Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor” iddiaları konuşuldu.
Emin Olcay, açıklamasının devamında dizinin başrolü Necati Şaşmaz ve yapımcı Raci Şaşmaz hakkında da oldukça dikkat çeken sözler kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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