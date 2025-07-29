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Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer ve Minik Kopyası Kurt Efe'yle Bindiği Lüks Teknenin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer ve Minik Kopyası Kurt Efe'yle Bindiği Lüks Teknenin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.07.2025 - 13:48

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe’yle Özge Özpirinçci ve ailesinin tatiline katılan Başak Dizer, şimdi de eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğluyla birlikte Yalıkavak’ta görüntülendi. Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yaz sezonunu tamamen denize adayan yakışıklı oyuncu, milyonluk teknesiyle magazin gündemine damga vurdu. Direksiyon başına geçerek Ege koylarını keşfe çıkan Tatlıtuğ, sadece teknesiyle değil, fit görüntüsüyle de dikkat çekti. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

Kaynak: https://www.haberturk.com/kivanc-tatl...
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Yaz günleri tüm sıcaklığıyla sürerken, ünlü isimler de Ege ve Akdeniz’in popüler tatil beldelerinde bir bir objektiflere takılmaya devam ediyor.

Yaz günleri tüm sıcaklığıyla sürerken, ünlü isimler de Ege ve Akdeniz’in popüler tatil beldelerinde bir bir objektiflere takılmaya devam ediyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile birlikte yakın dostları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün tatiline katılmış, çocuklar da birlikte kumsalda vakit geçirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez magazin kameralarına takılan isim, Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Bu kez magazin kameralarına takılan isim, Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Ünlü oyuncu, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte Bodrum Yalıkavak’ta, milyonluk özel yapım teknesiyle görüntülendi. Direksiyon başına geçen Tatlıtuğ, hem kaptanlık yaptı hem de kameralara fit görüntüsüyle göz kırptı. Ancak esas dikkat çeken detay teknesiydi.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yaklaşık 1.500.000 Euro, yani bugünkü kurla yaklaşık 70 milyon TL olduğu iddia edilen özel yapım tekne, adeta küçük bir yüzen malikane gibi.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yaklaşık 1.500.000 Euro, yani bugünkü kurla yaklaşık 70 milyon TL olduğu iddia edilen özel yapım tekne, adeta küçük bir yüzen malikane gibi.

Şık tasarımı ve konforuyla görenleri kendine hayran bırakan bu tekne, yaz sezonunun en göz alıcı mavi yolculuk araçlarından biri olmaya aday.

Görünen o ki, Kıvanç Tatlıtuğ bu yaz denizin ortasında hem ailesiyle hem de doğayla baş başa kalmayı tercih ediyor. Magazin muhabirleri ise bu deniz kaçamağından çıkacak yeni kareleri dört gözle bekliyor! 😎

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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