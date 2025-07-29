Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer ve Minik Kopyası Kurt Efe'yle Bindiği Lüks Teknenin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Şık tasarımı ve konforuyla görenleri kendine hayran bırakan bu tekne, yaz sezonunun en göz alıcı mavi yolculuk araçlarından biri olmaya aday.

Görünen o ki, Kıvanç Tatlıtuğ bu yaz denizin ortasında hem ailesiyle hem de doğayla baş başa kalmayı tercih ediyor. Magazin muhabirleri ise bu deniz kaçamağından çıkacak yeni kareleri dört gözle bekliyor! 😎