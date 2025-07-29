Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer ve Minik Kopyası Kurt Efe'yle Bindiği Lüks Teknenin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/kivanc-tatl...
Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe’yle Özge Özpirinçci ve ailesinin tatiline katılan Başak Dizer, şimdi de eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğluyla birlikte Yalıkavak’ta görüntülendi. Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yaz sezonunu tamamen denize adayan yakışıklı oyuncu, milyonluk teknesiyle magazin gündemine damga vurdu. Direksiyon başına geçerek Ege koylarını keşfe çıkan Tatlıtuğ, sadece teknesiyle değil, fit görüntüsüyle de dikkat çekti.
Gelin detaylara birlikte bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz günleri tüm sıcaklığıyla sürerken, ünlü isimler de Ege ve Akdeniz’in popüler tatil beldelerinde bir bir objektiflere takılmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez magazin kameralarına takılan isim, Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yaklaşık 1.500.000 Euro, yani bugünkü kurla yaklaşık 70 milyon TL olduğu iddia edilen özel yapım tekne, adeta küçük bir yüzen malikane gibi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın