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Gerginlik Tavan Yaptı: İbrahim Tatlıses'ten Zora Düşünce Adını Kullanan Kızı Dilan Çıtak'a Sert Gönderme!

Gerginlik Tavan Yaptı: İbrahim Tatlıses'ten Zora Düşünce Adını Kullanan Kızı Dilan Çıtak'a Sert Gönderme!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.07.2025 - 12:38

Bodrum’da trafik polislerinin “dur” ihtarına uymayarak aracını görevinin üzerine süren Dilan Çıtak gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından herkesin aklındaki soru belliydi: Baba İbrahim Tatlıses bu olay hakkında ne diyecek? Sessizliğini sonunda bozan İbrahim Tatlıses, Muhabir Online muhabirine manidar bir açıklama yaptı. 

Gelin ne demiş birlikte bakalım.

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İbrahim Tatlıses’in 23 yaşında kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, bu kez Bodrum’da karıştığı trafik skandalıyla gündemde.

İbrahim Tatlıses’in 23 yaşında kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, bu kez Bodrum’da karıştığı trafik skandalıyla gündemde.

27 Temmuz’da öğle saatlerinde Bodrum Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaşanan olayda, Dilan Çıtak emniyet şeridinde ilerlerken polis tarafından durduruldu. Ehliyet ve ruhsat soran polise yanıt vermek yerine aracını hareket ettiren Çıtak, polislerin ‘dur’ ihtarına da aldırış etmedi. İddialara göre, bu esnada aracını polislerin üzerine sürdü.

Olayın büyümesiyle birlikte polis havaya birkaç el ateş ederek duruma müdahale etti.

Olayın büyümesiyle birlikte polis havaya birkaç el ateş ederek duruma müdahale etti.

Ardından uzun uğraşlar sonucu aracından inen Dilan Çıtak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen genç şarkıcı ifadesinde “Ayşe, Fatma olsaydım böyle yapacak mıydı?” dediği anlar ortaya çıktı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Çıtak, olay sonrası yaptığı açıklamada yaşananları “yanlış anlaşılma” diyerek geçiştirdi.

Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Çıtak, olay sonrası yaptığı açıklamada yaşananları “yanlış anlaşılma” diyerek geçiştirdi.

Bütün bu süreç boyunca sessiz kalan İbrahim Tatlıses, sonunda konuştu. Muhabir Online muhabirinin soruları üzerine kısa ama çok şey anlatan bir yorum yapan Tatlıses, “Hani beni kabul etmiyordu?” diyerek geçmişte yaşadıkları kırgınlığa gönderme yaptı. Takip edenler bilir; Dilan Çıtak daha önce sosyal medya hesabından “Tatlıses” soyadını kaldırmış ve kendisini büyüten kişiyi “gerçek babam” olarak tanımlamıştı.

Tatlıses dudaklarına fermuar çekerek başka bir şey konuşmak istemediğini belirtti. Dilan Çıtak cephesinden bu sözlere bir yanıt gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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