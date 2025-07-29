Gerginlik Tavan Yaptı: İbrahim Tatlıses'ten Zora Düşünce Adını Kullanan Kızı Dilan Çıtak'a Sert Gönderme!

Bütün bu süreç boyunca sessiz kalan İbrahim Tatlıses, sonunda konuştu. Muhabir Online muhabirinin soruları üzerine kısa ama çok şey anlatan bir yorum yapan Tatlıses, “Hani beni kabul etmiyordu?” diyerek geçmişte yaşadıkları kırgınlığa gönderme yaptı. Takip edenler bilir; Dilan Çıtak daha önce sosyal medya hesabından “Tatlıses” soyadını kaldırmış ve kendisini büyüten kişiyi “gerçek babam” olarak tanımlamıştı.

Tatlıses dudaklarına fermuar çekerek başka bir şey konuşmak istemediğini belirtti. Dilan Çıtak cephesinden bu sözlere bir yanıt gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.