Gerginlik Tavan Yaptı: İbrahim Tatlıses'ten Zora Düşünce Adını Kullanan Kızı Dilan Çıtak'a Sert Gönderme!
Bodrum’da trafik polislerinin “dur” ihtarına uymayarak aracını görevinin üzerine süren Dilan Çıtak gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından herkesin aklındaki soru belliydi: Baba İbrahim Tatlıses bu olay hakkında ne diyecek? Sessizliğini sonunda bozan İbrahim Tatlıses, Muhabir Online muhabirine manidar bir açıklama yaptı.
Gelin ne demiş birlikte bakalım.
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İbrahim Tatlıses’in 23 yaşında kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, bu kez Bodrum’da karıştığı trafik skandalıyla gündemde.
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Olayın büyümesiyle birlikte polis havaya birkaç el ateş ederek duruma müdahale etti.
Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Çıtak, olay sonrası yaptığı açıklamada yaşananları “yanlış anlaşılma” diyerek geçiştirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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