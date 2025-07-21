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Bölüm Başı Ücreti Kriz Çıkardı: Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan Ayrıldı, Yeni Başrol Geliyor!

Bölüm Başı Ücreti Kriz Çıkardı: Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan Ayrıldı, Yeni Başrol Geliyor!

Kuruluş Osman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2025 - 22:18

6 sezondur Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve resmi Instagram hesabını takipten çıkmıştı. Bu olay akıllara 'Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?' sorusunu getirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre gerçek ortaya çıktı. Kuruluş Osman'dan ayrıldığı ortaya çıkan ünlü oyuncu için bu kez 'Burak Özçivit, Kuruluş Osman'dan neden ayrıldı?' sorusu gündeme gelirken, oyuncunun bölüm başı ücret konusunda yapımla anlaşamadığı ortaya çıktı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Kuruluş Osman, 6 sezondur ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Kuruluş Osman, 6 sezondur ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

7. sezonunda da devam edecek dizide başroller Burak Özçivit ve Özge Törer'in kadroda yer alacağı konuşuluyordu. Ancak Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ve dizinin resmi hesabını takipten çıkması, 'Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?' sorularını gündeme getirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Özçivit'in diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan neden ayrıldı?

Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan neden ayrıldı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Özçivit'in 7. sezonda da dizide devam etmesi bekleniyordu. Ancak ünlü oyuncu bölüm başı ücreti konusunda yapımla anlaşamadı ve diziden ayrılma kararı aldı.

Bu olayın yaşanmasıyla 'Burak Özçivit'in Kuruluş Osman bölüm başı ücreti ne kadar?' sorusu merak edilmeye başladı. İddialara göre Burak Özçivit, diziden bölüm başına 4 milyon TL almayı teklif etti. Ancak yapım bunu kabul etmedi.

Zaman atlaması yaşanacak Kuruluş Osman'da Orhan Bey kim olacak?

Zaman atlaması yaşanacak Kuruluş Osman'da Orhan Bey kim olacak?

Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan iddialara göre, Burak Özçivit'in ayrılmasıyla dizide zaman atlaması yaşanacak. Orhan Bey zamanının işleneceği dizide daha önce Emre Bey'in canlandırdığı Orhan Bey'i kim canlandıracak sorusu da elbette gündemdeki yerini aldı. İddialara göre, yeni sezonda hem ana akıma, hem dijitale proje hazırlayan yapım şirketinin Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncularla da görüşüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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