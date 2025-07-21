Bölüm Başı Ücreti Kriz Çıkardı: Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan Ayrıldı, Yeni Başrol Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
6 sezondur Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve resmi Instagram hesabını takipten çıkmıştı. Bu olay akıllara 'Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?' sorusunu getirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre gerçek ortaya çıktı. Kuruluş Osman'dan ayrıldığı ortaya çıkan ünlü oyuncu için bu kez 'Burak Özçivit, Kuruluş Osman'dan neden ayrıldı?' sorusu gündeme gelirken, oyuncunun bölüm başı ücret konusunda yapımla anlaşamadığı ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuruluş Osman, 6 sezondur ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan neden ayrıldı?
Zaman atlaması yaşanacak Kuruluş Osman'da Orhan Bey kim olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın