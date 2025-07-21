Bölüm Başı Ücreti Kriz Çıkardı: Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan Ayrıldı, Yeni Başrol Geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Özçivit'in 7. sezonda da dizide devam etmesi bekleniyordu. Ancak ünlü oyuncu bölüm başı ücreti konusunda yapımla anlaşamadı ve diziden ayrılma kararı aldı.

Bu olayın yaşanmasıyla 'Burak Özçivit'in Kuruluş Osman bölüm başı ücreti ne kadar?' sorusu merak edilmeye başladı. İddialara göre Burak Özçivit, diziden bölüm başına 4 milyon TL almayı teklif etti. Ancak yapım bunu kabul etmedi.