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Bu Şoku Nasıl Atlatacağız? Şakir Paşa Ailesi'nin İkinci Sezonu İptal Edildi!

Bu Şoku Nasıl Atlatacağız? Şakir Paşa Ailesi'nin İkinci Sezonu İptal Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2025 - 17:38

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ilk sezonuyla büyük ilgi görse de dizinin başına gelmeyen kalmamıştı. RTÜK cezaları, Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan dava, mahkemede alınan yayın durdurma kararı, sette çıkan yangınlar, set amirinin yangında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını yitirmesi derken dizinin üstündeki kara bulutlar bir türlü dağılmamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ikinci sezonu iptal edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şakir Paşa Ailesi'nin ikinci sezonu iptal edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şakir Paşa Ailesi'nin ikinci sezonu iptal edildi.

İlk sezonunda art arda yaşanan olayların ardından sezon finalini öne çeken Şakir Paşa Ailesi, zaman atlamasıyla ikinci sezonuna başlayacaktı. Cem Yiğit Üzümoğlu da dün katıldığı yayında ikinci sezonda yer alacağını açıklamıştı. Ancak Birsen Altuntaş'tan gelen son dakika haberine göre, Şakir Paşa Ailesi'nin ikinci sezonu iptal edildi. Altuntaş'ın haberine göre dizinin iptal edilme nedeni artan maliyetler...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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