Güldür Güldür Show’da Sürpriz Ayrılık! Güldür Güldür’ün Nazlı’sı Hasibe Eren Programa Veda Etti
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Yeni sezonuna başlamaya hazırlanan Güldür Güldür Show’da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son 3 sezondur Güldür Güldür’de Nazlı rolü ile seyircilerin karşısına çıkan Hasibe Eren yeni sezon öncesinde programdan ayrıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Güldür Güldür Show’un 13. sezonu için geri sayım devam ediyor.
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Hasibe Eren Güldür Güldür Show’dan ayrıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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