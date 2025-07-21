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Güldür Güldür Show’da Sürpriz Ayrılık! Güldür Güldür’ün Nazlı’sı Hasibe Eren Programa Veda Etti

Güldür Güldür Show’da Sürpriz Ayrılık! Güldür Güldür’ün Nazlı’sı Hasibe Eren Programa Veda Etti

Güldür Güldür
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2025 - 16:32

Yeni sezonuna başlamaya hazırlanan Güldür Güldür Show’da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son 3 sezondur Güldür Güldür’de Nazlı rolü ile seyircilerin karşısına çıkan Hasibe Eren yeni sezon öncesinde programdan ayrıldı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
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Güldür Güldür Show’un 13. sezonu için geri sayım devam ediyor.

Güldür Güldür Show’un 13. sezonu için geri sayım devam ediyor.

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi ile karşılanan Güldür Güldür Show’da 13. sezon hazırlıkları yapılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’un haberine göre; programdan önemli bir oyuncu ayrıldı.

Hasibe Eren Güldür Güldür Show’dan ayrıldı.

Hasibe Eren Güldür Güldür Show’dan ayrıldı.

Habere göre; Moderatörlüğünü Ali Sunal’ın yaptığı BKM imzalı fenomen komedi programında 13. sezon öncesi bir ayrılık yaşandı. Nazlı rolüne hayat veren Hasibe Eren, programdan ayrıldı. Daha önce konuk olduğu programda 3 sezondur yer alan usta oyuncu, çok keyifle çalıştığı  “Güldür Güldür Show”a sezon sonunda veda etti. Yeni projeleri değerlendiren oyuncu şu günlerde TV ve dijital projelerle görüşüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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