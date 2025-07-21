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MasterChef 2025 Ayten Saner Kimdir, Kaç Yaşında? Ayten Saner Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Ayten Saner Kimdir, Kaç Yaşında? Ayten Saner Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.07.2025 - 11:25

MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük ilgiyle izleniyor. Ana kadroya girebilmek için yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini sergiliyor. Başarılı tabakların ardından ise ana kadroya isimlerini altın harflerle yazıyorlar. Şimdiyse 9. yarışmacı seçildi. Ana kadronun yeni ismi Ayten Saner oldu. Peki ya MasterChef 2025 Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

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MasterChef Ayten Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef Ayten Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Yarışmaya Kocaeli’den katılan Ayten Saner, 57 yaşında ve iki çocuk annesi. Kendisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde ihtiyaç sahibi çocuklar için öğretmenlik yapıyor.

MasterChef Ayten Saner Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Ayten Saner Kariyeri ve Instagram Hesabı

Ayten Saner’in mutfak yolculuğu ise İngiltere’de aldığı gastronomi eğitimiyle taçlandırılmış. Aslında 2022 yılında da MasterChef’e katılmıştı ancak üçlü düellolarda kendisine veda etmiştik. Bu yıl azmiyle MasterChef 2025 ana kadrosuna girmeyi başaranlardan oldu.

Instagram hesabı için 👉 @aytensef

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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