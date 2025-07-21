onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mine Tugay Zalim İstanbul Setindeki Şiddet İddialarını Yalanlamıştı: Bahar Şahin İhtarname ile Yanıt Verdi

Mine Tugay Zalim İstanbul Setindeki Şiddet İddialarını Yalanlamıştı: Bahar Şahin İhtarname ile Yanıt Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.07.2025 - 09:52

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul setinde mobbing yaşadığını ve zor bir süreç atlattığını Arda Bektaş’ın YouTube programına konuk olarak itiraf etmişti. Sansasyon yaratan sözleri karşısında sette mobbing yapan kişi için Mine Tugay hedef gösterilmişti. Kısa sürede gündem olan olayda Mine Tugay çok geçmeden yanıt vererek iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. 

Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı ve Bahar Şahin cephesinden yalanlamalara yanıt geldi. Gelin detaylara geçelim!

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul ile bir araya gelmişti ikili.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul ile bir araya gelmişti ikili.

Bahar Şahin görece sektörde yeni isimlerden, Mine Tugay ise ustalardandı. Bahar Şahin, sette kendisine “varoş” dendiğini, dışlandığını ve aşağılandığını dile getirerek, setin küçüklerinden olduğu için alttan alması gerektiği gibi bir yanıtla karşı karşıya kaldığını eklemişti.

Mine Tugay, Bahar Şahin’in iddialarıyla birlikte TT oldu ve hal böyle olunca sessizliğini bozarak olanları yalanladı.

Mine Tugay, Bahar Şahin’in iddialarıyla birlikte TT oldu ve hal böyle olunca sessizliğini bozarak olanları yalanladı.

Olayla ilgili gelişmeler merakla takip edilirken yeni hamle Bahar Şahin’den geldi ve 2022 yılına ait bir ihtarname paylaştı.

👇

👇

“Bu ihtarname 2022 yılına ait olup bir nüshası yapım şirketine iletilmiştir. Kendimi ve sağlığımı koruyabilmek adına atılmış bir adımdır. Söyleyecek başka hiçbir şeyim yok, teşekkür ederim.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın