Mine Tugay Zalim İstanbul Setindeki Şiddet İddialarını Yalanlamıştı: Bahar Şahin İhtarname ile Yanıt Verdi

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul setinde mobbing yaşadığını ve zor bir süreç atlattığını Arda Bektaş’ın YouTube programına konuk olarak itiraf etmişti. Sansasyon yaratan sözleri karşısında sette mobbing yapan kişi için Mine Tugay hedef gösterilmişti. Kısa sürede gündem olan olayda Mine Tugay çok geçmeden yanıt vererek iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti.

Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı ve Bahar Şahin cephesinden yalanlamalara yanıt geldi. Gelin detaylara geçelim!