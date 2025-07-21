Mine Tugay Zalim İstanbul Setindeki Şiddet İddialarını Yalanlamıştı: Bahar Şahin İhtarname ile Yanıt Verdi
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul setinde mobbing yaşadığını ve zor bir süreç atlattığını Arda Bektaş’ın YouTube programına konuk olarak itiraf etmişti. Sansasyon yaratan sözleri karşısında sette mobbing yapan kişi için Mine Tugay hedef gösterilmişti. Kısa sürede gündem olan olayda Mine Tugay çok geçmeden yanıt vererek iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti.
Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı ve Bahar Şahin cephesinden yalanlamalara yanıt geldi. Gelin detaylara geçelim!
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul ile bir araya gelmişti ikili.
Mine Tugay, Bahar Şahin’in iddialarıyla birlikte TT oldu ve hal böyle olunca sessizliğini bozarak olanları yalanladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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