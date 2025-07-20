Milyoner'de Yarışmacı "1959'dan Günümüze Süper Lig'de En Fazla Üçüncü Olan Takım" Sorusunda Elendi!
Kim Milyoner Olmak İster'e bir kez daha futbol sorusu damga vurdu. 500.000 TL'lik soruda yarışmacıya '1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?' sorusu soruldu. Jokerlerini soruda kullanan yarışmacı soruya yanlış cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kez daha Kim Milyoner Olmak İster'e futbol sorusu damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmadan 50.000 TL alarak elenmesine yol açan sorunun doğru yanıtının Galatasaray olduğu ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu joker hakları çok tehlikeli akıllı kullanmak gerek