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Milyoner'de Yarışmacı "1959'dan Günümüze Süper Lig'de En Fazla Üçüncü Olan Takım" Sorusunda Elendi!

Milyoner'de Yarışmacı "1959'dan Günümüze Süper Lig'de En Fazla Üçüncü Olan Takım" Sorusunda Elendi!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2025 - 00:06

Kim Milyoner Olmak İster'e bir kez daha futbol sorusu damga vurdu. 500.000 TL'lik soruda yarışmacıya '1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?' sorusu soruldu. Jokerlerini soruda kullanan yarışmacı soruya yanlış cevap verdi.

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Bir kez daha Kim Milyoner Olmak İster'e futbol sorusu damga vurdu.

Bir kez daha Kim Milyoner Olmak İster'e futbol sorusu damga vurdu.

500.000 TL'lik soruda yarışmacıya '1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?' diye soruldu. Yarışmacı, soruda jokerlerini kullandı ancak yine de soruya doğru yanıt veremedi.

Yarışmadan 50.000 TL alarak elenmesine yol açan sorunun doğru yanıtının Galatasaray olduğu ortaya çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bu joker hakları çok tehlikeli akıllı kullanmak gerek