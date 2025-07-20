Cem Yiğit Üzümoğlu, Zaman Atlaması Yaşanacak Şakir Paşa Ailesi'nin 2. Sezonunda Olup Olmayacağını Açıkladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=g_szE...
NOW TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ilk sezonunda yaşadıklarıyla gündemden düşmedi. RTÜK cezaları, ailenin açtığı dava, yayından kaldırılması, yangınlar ve son olarak bir set çalışanının hayatını yangında kaybetmesinin ardından 'Şakir Paşa Ailesi final mi yapıyor?' soruları gündem olmuştu. Ancak dizi, sezon finalini erkene çekti ve ikinci sezonda dizinin zaman atlamasıyla başlayacağı açıklandı.
Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında Didem Soydan'ın sorularını yanıtladı. Üzümoğlu, gelecek sezon Şakir Paşa Ailesi'nde rol alıp almayacağını açıkladı.
Kaynak: Fatih Altaylı / YouTube
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Sezon en iddialı yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi, oldukça zor zamanlar yaşadı.
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Cem Yiğit Üzümoğlu, 2. sezonda da Şakir Paşa Ailesi'de Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı canlandıracağını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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