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Cem Yiğit Üzümoğlu, Zaman Atlaması Yaşanacak Şakir Paşa Ailesi'nin 2. Sezonunda Olup Olmayacağını Açıkladı

Cem Yiğit Üzümoğlu, Zaman Atlaması Yaşanacak Şakir Paşa Ailesi'nin 2. Sezonunda Olup Olmayacağını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2025 - 20:38

NOW TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ilk sezonunda yaşadıklarıyla gündemden düşmedi. RTÜK cezaları, ailenin açtığı dava, yayından kaldırılması, yangınlar ve son olarak bir set çalışanının hayatını yangında kaybetmesinin ardından 'Şakir Paşa Ailesi final mi yapıyor?' soruları gündem olmuştu. Ancak dizi, sezon finalini erkene çekti ve ikinci sezonda dizinin zaman atlamasıyla başlayacağı açıklandı. 

Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında Didem Soydan'ın sorularını yanıtladı. Üzümoğlu, gelecek sezon Şakir Paşa Ailesi'nde rol alıp almayacağını açıkladı.

Kaynak: Fatih Altaylı / YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=g_szE...
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Sezon en iddialı yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi, oldukça zor zamanlar yaşadı.

Sezon en iddialı yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi, oldukça zor zamanlar yaşadı.

Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava, RTÜK'ün verdiği cezalar, mahkemenin yayın durdurma kararı, sette çıkan yangınlar ve bu yangınların sonunda bir set çalışanının hayatını kaybetmesi Şakir Paşa Ailesi'nin üstündeki kara bulutlara örnekti. Yaşananların ardından dizinin final yapması gündeme geldi ancak dizi ikinci sezonda zaman atlamasıyla ekrana gelme kararı aldı. Kararın ardından hangi oyuncuların diziye devam edeceği, hangilerinin ayrılacağı merak konusu olmuştu. 

Yaşanan gelişmelerden sonra dizinin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Didem Soydan'ın sorularını yanıtlayan Üzümoğlu, diziye devam edip etmeyeceği konusuna netlik kazandırdı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, 2. sezonda da Şakir Paşa Ailesi'de Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı canlandıracağını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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