Nisa Sözleriyle Damga Vurdu: 20 Temmuz MasterChef Ana Kadroya Kalan 9. Yarışmacı Kim Oldu?

Yemeği çiğ kaldığı için bu akşam da ana kadroya giremeyen Nisa, yarışma öncesinde iddialı sözler sarf etti. Nisa, 'Ben kızlara (Eylül ve Hilal) ısınamadım. Sercan da yalan söyleyecek değil ayrıca, bir şeyler vardır ki söylüyor.' dedi.