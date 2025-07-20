onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nisa Sözleriyle Damga Vurdu: 20 Temmuz MasterChef Ana Kadroya Kalan 9. Yarışmacı Kim Oldu?

Nisa Sözleriyle Damga Vurdu: 20 Temmuz MasterChef Ana Kadroya Kalan 9. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2025 - 00:46

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürüyor. İkinci hafta yarışmacılarının ana kadroya katılmak için mücadele ettiği haftada ön plana çıkan isimler oldu. Şeflerin giderek daha iyi olduğunu belirttiği MasterChef Nisa, geceye sözleriyle damga vurdu. 20 Temmuz Pazar MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren isim kim oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'in son bölümüne azmiyle şeflerin dikkatini çeken Nisa damga vurdu.

MasterChef'in son bölümüne azmiyle şeflerin dikkatini çeken Nisa damga vurdu.

Yemeği çiğ kaldığı için bu akşam da ana kadroya giremeyen Nisa, yarışma öncesinde iddialı sözler sarf etti. Nisa, 'Ben kızlara (Eylül ve Hilal) ısınamadım. Sercan da yalan söyleyecek değil ayrıca, bir şeyler vardır ki söylüyor.' dedi.

20 Temmuz Pazar akşamı MasterChef ana kadrosuna giren 9. isim de belli oldu.

20 Temmuz Pazar akşamı MasterChef ana kadrosuna giren 9. isim de belli oldu.

MasterChef'in ana kadrosuna giren ilk sekiz isim Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla ve İhsan olmuştu. 9. isim ise Ayten oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın