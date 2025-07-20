Nisa Sözleriyle Damga Vurdu: 20 Temmuz MasterChef Ana Kadroya Kalan 9. Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürüyor. İkinci hafta yarışmacılarının ana kadroya katılmak için mücadele ettiği haftada ön plana çıkan isimler oldu. Şeflerin giderek daha iyi olduğunu belirttiği MasterChef Nisa, geceye sözleriyle damga vurdu. 20 Temmuz Pazar MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren isim kim oldu?
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MasterChef'in son bölümüne azmiyle şeflerin dikkatini çeken Nisa damga vurdu.
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20 Temmuz Pazar akşamı MasterChef ana kadrosuna giren 9. isim de belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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