Haftalardır Ertelenen Çift Kişilik Oda Dizisinin Yeni Bölümü Arabistan’da Yayınlandı
Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünü paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisinde bir gelişme yaşandı. Dizi, NOW ekranlarında seyirciyle buluşuyordu ve geçtiğimiz iki hafta 7. bölüm yayınlanmamıştı. Üstelik bu haftaki akışta da (24 Temmuz Perşembe) dizinin yayınlanmayacağı görülmüştü.
Şimdiyse dizinin yeni bölümünün Arabistan’da yayınlandığı fark edildi. Bunun üzerine sevenlerinden tepki gecikmedi ve sosyal medyada dizi gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!
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İşte bölümden bir kesit 👇
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Yaz dizileri geçtiğimiz yıl bütçelerden dolayı çekilmemişti.
En son 6. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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