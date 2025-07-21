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Haftalardır Ertelenen Çift Kişilik Oda Dizisinin Yeni Bölümü Arabistan’da Yayınlandı

Haftalardır Ertelenen Çift Kişilik Oda Dizisinin Yeni Bölümü Arabistan’da Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.07.2025 - 09:05

Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünü paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisinde bir gelişme yaşandı. Dizi, NOW ekranlarında seyirciyle buluşuyordu ve geçtiğimiz iki hafta 7. bölüm yayınlanmamıştı. Üstelik bu haftaki akışta da (24 Temmuz Perşembe) dizinin yayınlanmayacağı görülmüştü. 

Şimdiyse dizinin yeni bölümünün Arabistan’da yayınlandığı fark edildi. Bunun üzerine sevenlerinden tepki gecikmedi ve sosyal medyada dizi gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte bölümden bir kesit 👇

Yaz dizileri geçtiğimiz yıl bütçelerden dolayı çekilmemişti.

Yaz dizileri geçtiğimiz yıl bütçelerden dolayı çekilmemişti.

Bu yıl ise Çift Kişilik Oda’nın yaza bomba gibi giriş yapması, yaz dizilerini özleyenlere ilaç gibi gelmişti. Ancak reytingler ve reklam gelirleri bu sevinci yarıda kesti. Çift Kişilik Oda 8. bölümüyle final kararına gitti.

En son 6. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

En son 6. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Final kararı gelmesiyle birlikte 7. bölüm ve final bölümü olacak 8. bölüm için bir türlü yayın yapılamadı. 7. bölüm iki hafta ertelenirken bu haftaki akışta da yer almadı. 

Dizinin yeni bölümü Arabistan’da yayına girince tepkiler kısa sürede büyüdü. İzleyenler “dizi bizim için değil, yabancılar için çekiliyor” sözlerini dile getirdi. Biliyorsunuz ki Türk dizilerinin yurt dışında da epey hayranı oluyor. Peki ya bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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