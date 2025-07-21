Haftalardır Ertelenen Çift Kişilik Oda Dizisinin Yeni Bölümü Arabistan’da Yayınlandı

Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünü paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisinde bir gelişme yaşandı. Dizi, NOW ekranlarında seyirciyle buluşuyordu ve geçtiğimiz iki hafta 7. bölüm yayınlanmamıştı. Üstelik bu haftaki akışta da (24 Temmuz Perşembe) dizinin yayınlanmayacağı görülmüştü.

Şimdiyse dizinin yeni bölümünün Arabistan’da yayınlandığı fark edildi. Bunun üzerine sevenlerinden tepki gecikmedi ve sosyal medyada dizi gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!