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Leyla ile Mecnun'un Son Leyla'sıydı: Ünlü Oyuncu Sevdiğim Sensin Dizisinin Kadrosunda

Leyla ile Mecnun'un Son Leyla'sıydı: Ünlü Oyuncu Sevdiğim Sensin Dizisinin Kadrosunda

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2025 - 23:54

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yarattığı etkiyle gelecek sezon pek çok aşiret ve toprak temalı dizi izleyeceğiz. O dizilerden biri olan ve başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz kanalı belli olmayan diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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Çekimleri Ağrı'da başlayacak ve İstanbul'da devam edecek olan Sevdiğim Sensin'in kadrosu netleşiyor.

Çekimleri Ağrı'da başlayacak ve İstanbul'da devam edecek olan Sevdiğim Sensin'in kadrosu netleşiyor.

Uzak Şehir'in etkisi sürerken, Sevdiğim Sensin'in başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz canlandıracak. Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin kanalı ise henüz belli değil.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna katılan isimlerden biri Deniz Işın oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna katılan isimlerden biri Deniz Işın oldu.

Deniz Işın, Sevdiğim Sensin dizisinde Nilüfer karakterine hayat verecek. Nilüfer, Aldur ailesinin kızı olacak ve Erkan (Aytaç Şaşmaz) ve Tahir’in (Cihat Süvarioğlu) kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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