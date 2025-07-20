Leyla ile Mecnun'un Son Leyla'sıydı: Ünlü Oyuncu Sevdiğim Sensin Dizisinin Kadrosunda

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yarattığı etkiyle gelecek sezon pek çok aşiret ve toprak temalı dizi izleyeceğiz. O dizilerden biri olan ve başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz kanalı belli olmayan diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş