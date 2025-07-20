Leyla ile Mecnun'un Son Leyla'sıydı: Ünlü Oyuncu Sevdiğim Sensin Dizisinin Kadrosunda
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yarattığı etkiyle gelecek sezon pek çok aşiret ve toprak temalı dizi izleyeceğiz. O dizilerden biri olan ve başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz kanalı belli olmayan diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Çekimleri Ağrı'da başlayacak ve İstanbul'da devam edecek olan Sevdiğim Sensin'in kadrosu netleşiyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna katılan isimlerden biri Deniz Işın oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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