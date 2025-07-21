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Kızılcık Şerbeti Nilay’dan Yalı Çapkını Pelin'e Twitter Kullanıcılarından Dizilerdeki En Gereksiz Karakterler

Kızılcık Şerbeti Nilay’dan Yalı Çapkını Pelin'e Twitter Kullanıcılarından Dizilerdeki En Gereksiz Karakterler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.07.2025 - 15:07

Keyifle dizi izlerken kimi karakterler bizi sinir krizlerinin eşiğine getiriyor. Varlıklarını sorgulatan karakterler aslında dizilerin olmazsa olmazları. Ancak bunu kabul etmek, izlerken tepki vermemek zor olabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da dizilerdeki en gereksiz karakterleri sordu. Yanıtlar ise gecikmeden sıralandı. Gelin detaylara geçelim…

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İşte olayı başlatan tweet 👇

İşte olayı başlatan tweet 👇
twitter.com

Başlangıç hepimizi komalık eden Nihal’le oldu. 👇

Başlangıç hepimizi komalık eden Nihal’le oldu. 👇
twitter.com

Yalı Çapkını Pelin de seyiriciye az sabır çektirmedi. 👇

Yalı Çapkını Pelin de seyiriciye az sabır çektirmedi. 👇
twitter.com

Deha’da kısa süre yer alan Esme de akıllara geldi. 👇

Deha’da kısa süre yer alan Esme de akıllara geldi. 👇
twitter.com

Ancak Esme hayranlarını sinirlendiren İmre de listedeydi. 👇

Ancak Esme hayranlarını sinirlendiren İmre de listedeydi. 👇
twitter.com
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Ah, ah… Uzak Şehir Mine de listenin favorilerinden oldu. 👇

Ah, ah… Uzak Şehir Mine de listenin favorilerinden oldu. 👇
twitter.com

Henüz diziye yeni girse de Uzak Şehir İpek de sıkça dile getirildi. 👇

Henüz diziye yeni girse de Uzak Şehir İpek de sıkça dile getirildi. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

Peki ya sizin aklınıza gelen isimler kimler? Yorumlarda buluşalım!

Peki ya sizin aklınıza gelen isimler kimler? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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