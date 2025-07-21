Kızılcık Şerbeti Nilay’dan Yalı Çapkını Pelin'e Twitter Kullanıcılarından Dizilerdeki En Gereksiz Karakterler
Keyifle dizi izlerken kimi karakterler bizi sinir krizlerinin eşiğine getiriyor. Varlıklarını sorgulatan karakterler aslında dizilerin olmazsa olmazları. Ancak bunu kabul etmek, izlerken tepki vermemek zor olabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da dizilerdeki en gereksiz karakterleri sordu. Yanıtlar ise gecikmeden sıralandı. Gelin detaylara geçelim…
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İşte olayı başlatan tweet 👇
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Başlangıç hepimizi komalık eden Nihal’le oldu. 👇
Yalı Çapkını Pelin de seyiriciye az sabır çektirmedi. 👇
Deha’da kısa süre yer alan Esme de akıllara geldi. 👇
Ancak Esme hayranlarını sinirlendiren İmre de listedeydi. 👇
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Ah, ah… Uzak Şehir Mine de listenin favorilerinden oldu. 👇
Henüz diziye yeni girse de Uzak Şehir İpek de sıkça dile getirildi. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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