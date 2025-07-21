Kızılcık Şerbeti Nilay’dan Yalı Çapkını Pelin'e Twitter Kullanıcılarından Dizilerdeki En Gereksiz Karakterler

Keyifle dizi izlerken kimi karakterler bizi sinir krizlerinin eşiğine getiriyor. Varlıklarını sorgulatan karakterler aslında dizilerin olmazsa olmazları. Ancak bunu kabul etmek, izlerken tepki vermemek zor olabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da dizilerdeki en gereksiz karakterleri sordu. Yanıtlar ise gecikmeden sıralandı. Gelin detaylara geçelim…