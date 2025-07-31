Görümcesinin Düğününe Katılarak Aileye Girdiğini Tescilleyen Müstakbel Gelin İlayda Alişan Tatilde Aşka Geldi!
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih eden ünlülerden. Uzun süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz haftalarda aile arasında iyice kaynaşmış; Alişan, sevgilisinin kardeşinin düğününde adeta görümce onayını kapmıştı. Şimdi ise tatil moduna geçen sevgililer, Çeşme’den paylaştıkları karelerle sosyal medyada gündem oldular.
Gelin birlikte bakalım.
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‘Masumiyet’, ‘Ateş Kuşları’, ‘Çukur dizileriyle genç yaşta ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen İlayda Alişan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Bu sürpriz aşk, zamanla daha da güçlendi.
Şimdi sıra geldi yazın tadını çıkarmaya…
Peki siz bu çifti yakıştırıyor musunuz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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