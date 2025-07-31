Görümcesinin Düğününe Katılarak Aileye Girdiğini Tescilleyen Müstakbel Gelin İlayda Alişan Tatilde Aşka Geldi!

Öyle ki geçtiğimiz haftalarda Çorum’da gerçekleşen ve neredeyse tüm ünlü camianın akın ettiği Elif Engin’in düğününde, İlayda Alişan da vardı. Zarafetiyle büyüleyen oyuncu, hem gelinle olan yakınlığı hem de Engin ailesiyle çekilen samimi kareleriyle “aileye resmen girdi” dedirtmişti.