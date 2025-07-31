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Görümcesinin Düğününe Katılarak Aileye Girdiğini Tescilleyen Müstakbel Gelin İlayda Alişan Tatilde Aşka Geldi!

Görümcesinin Düğününe Katılarak Aileye Girdiğini Tescilleyen Müstakbel Gelin İlayda Alişan Tatilde Aşka Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.07.2025 - 13:16

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih eden ünlülerden. Uzun süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz haftalarda aile arasında iyice kaynaşmış; Alişan, sevgilisinin kardeşinin düğününde adeta görümce onayını kapmıştı. Şimdi ise tatil moduna geçen sevgililer, Çeşme’den paylaştıkları karelerle sosyal medyada gündem oldular.

Gelin birlikte bakalım.

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‘Masumiyet’, ‘Ateş Kuşları’, ‘Çukur dizileriyle genç yaşta ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen İlayda Alişan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

‘Masumiyet’, ‘Ateş Kuşları’, ‘Çukur dizileriyle genç yaşta ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen İlayda Alişan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kısa sürede hem yeteneğiyle hem de doğal güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi edinen 29 yaşındaki başarılı oyuncu Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le yeni yılda büyük bir aşka imza atmıştı. 

İlişkileri bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen çift o günden beri sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerine aşklarını haykırıyor.

Bu sürpriz aşk, zamanla daha da güçlendi.

Bu sürpriz aşk, zamanla daha da güçlendi.

Öyle ki geçtiğimiz haftalarda Çorum’da gerçekleşen ve neredeyse tüm ünlü camianın akın ettiği Elif Engin’in düğününde, İlayda Alişan da vardı. Zarafetiyle büyüleyen oyuncu, hem gelinle olan yakınlığı hem de Engin ailesiyle çekilen samimi kareleriyle “aileye resmen girdi” dedirtmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdi sıra geldi yazın tadını çıkarmaya…

Şimdi sıra geldi yazın tadını çıkarmaya…

Çift, soluğu Çeşme’de aldı. Tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, yine beğeni yağmuruna tutuldu. İlayda Alişan’ın biricik sevgilisiyle birlikte verdiği pozu “Myyy” notuyla paylaşması takipçilerini mest etti. 

Şimdi gözler bu tatilin sonunda gelecek yeni sürprizlerde… Belki bir evlilik teklifi, kim bilir?  🤗🧿

Peki siz bu çifti yakıştırıyor musunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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