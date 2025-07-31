Justin Timberlake'in İki Konseri, İki Ayrı Dünya: Sosyal Medyada İstanbul ve Bakü Kıyaslaması Gündem Oldu

Sesinden karizmasına, enerjisinden dansına kadar tam bir dünya starı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak sahnede her şey mükemmel olsa da sahne dışı tam anlamıyla bir kaostu! Binlerce liralık bilet alan izleyiciler, dakikalarca kapıda bekledi, bazılarıysa içeri dahi giremedi.

Timberlake ise sahnede yaptığı açıklamayla “Dışarıda çok fazla bekleyen olduğunu duydum, herkesin içeri girmesini bekledim. Bu yüzden sahneye geç çıkmak zorunda kaldığım için üzgünüm.” diyerek seyirciden özür bile diledi. Yani, sorun sadece seyircide değil, sahnedeki yıldızda da yankı buldu.