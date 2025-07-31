Justin Timberlake'in İki Konseri, İki Ayrı Dünya: Sosyal Medyada İstanbul ve Bakü Kıyaslaması Gündem Oldu
Justin Timberlake, 10 yıl aradan sonra yeniden İstanbul sahnesindeydi! Performansıyla adeta büyüleyen ünlü şarkıcının İstanbul konseri, organizasyon fiyaskosu nedeniyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi duruyor. Sahnedeki enerjisiyle alkış toplayan Timberlake’e övgüler yağarken, organizasyon şirketi ise deyim yerindeyse topa tutuldu. Sosyal medyada konserin yaşattığı hayal kırıklığı dilden dile dolaşırken, birkaç gün önceki Bakü konseriyle kıyaslama yapanlar yorum yağdırdı. Hatta organizasyon skandalı sonrası, şirket bir sonraki konserlerin afişlerini de apar topar kaldırdı!
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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2014 yılında verdiği unutulmaz konserin ardından Justin Timberlake, 30 Temmuz gecesi yeniden İTÜ Stadyumu’nda hayranlarıyla buluştu.
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Organizasyonu üstlenen BrandUnion ise gelen sert tepkilerin ardından açıklama yaptı.
Üst üste gelen eleştiriler üzerine organizasyon şirketi, bir sonraki konser olan Solomun afişini geri çekti.
Öte yandan Timberlake, birkaç gün önce Bakü’de sahne almıştı.
İşte iki konseri kıyaslayan kullanıcıların yorumları...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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