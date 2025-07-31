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Justin Timberlake'in İki Konseri, İki Ayrı Dünya: Sosyal Medyada İstanbul ve Bakü Kıyaslaması Gündem Oldu

Justin Timberlake'in İki Konseri, İki Ayrı Dünya: Sosyal Medyada İstanbul ve Bakü Kıyaslaması Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.07.2025 - 15:49

Justin Timberlake, 10 yıl aradan sonra yeniden İstanbul sahnesindeydi! Performansıyla adeta büyüleyen ünlü şarkıcının İstanbul konseri, organizasyon fiyaskosu nedeniyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi duruyor. Sahnedeki enerjisiyle alkış toplayan Timberlake’e övgüler yağarken, organizasyon şirketi ise deyim yerindeyse topa tutuldu. Sosyal medyada konserin yaşattığı hayal kırıklığı dilden dile dolaşırken, birkaç gün önceki Bakü konseriyle kıyaslama yapanlar yorum yağdırdı. Hatta organizasyon skandalı sonrası, şirket bir sonraki konserlerin afişlerini de apar topar kaldırdı!

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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2014 yılında verdiği unutulmaz konserin ardından Justin Timberlake, 30 Temmuz gecesi yeniden İTÜ Stadyumu’nda hayranlarıyla buluştu.

2014 yılında verdiği unutulmaz konserin ardından Justin Timberlake, 30 Temmuz gecesi yeniden İTÜ Stadyumu’nda hayranlarıyla buluştu.

Sesinden karizmasına, enerjisinden dansına kadar tam bir dünya starı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak sahnede her şey mükemmel olsa da sahne dışı tam anlamıyla bir kaostu! Binlerce liralık bilet alan izleyiciler, dakikalarca kapıda bekledi, bazılarıysa içeri dahi giremedi. 

Timberlake ise sahnede yaptığı açıklamayla “Dışarıda çok fazla bekleyen olduğunu duydum, herkesin içeri girmesini bekledim. Bu yüzden sahneye geç çıkmak zorunda kaldığım için üzgünüm.” diyerek seyirciden özür bile diledi. Yani, sorun sadece seyircide değil, sahnedeki yıldızda da yankı buldu.

Organizasyonu üstlenen BrandUnion ise gelen sert tepkilerin ardından açıklama yaptı.

Organizasyonu üstlenen BrandUnion ise gelen sert tepkilerin ardından açıklama yaptı.

Açıklamasında ise yaşanan tüm aksaklıkların terör tehdidi nedeniyle olduğunu belirtti.

Açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Üst üste gelen eleştiriler üzerine organizasyon şirketi, bir sonraki konser olan Solomun afişini geri çekti.

Üst üste gelen eleştiriler üzerine organizasyon şirketi, bir sonraki konser olan Solomun afişini geri çekti.

Sosyal medya hesaplarında sadece Justin Timberlake konseri hakkında yaptıkları açıklama yer aldı.

Öte yandan Timberlake, birkaç gün önce Bakü’de sahne almıştı.

Öte yandan Timberlake, birkaç gün önce Bakü’de sahne almıştı.

Hatta konsere Türkiye’den birçok ünlü isim de katılmıştı. Bunlar arasında Nesrin Cavadzade, Saadet Işıl Aksoy, Ege Kökenli ve eşi Lior Ahituv gibi isimler de vardı.

Türkiye'deki fiyaskonun ardından sosyal medyada bu kez Bakü konseri ile İstanbul konseri karşılaştırması başladı.

İşte iki konseri kıyaslayan kullanıcıların yorumları...

İşte iki konseri kıyaslayan kullanıcıların yorumları...
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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