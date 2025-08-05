onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TikTok Sahte Ehliyet Reklamlarıyla Kaynıyor: Yüzlerce Farklı Kişiyle Paylaşılan "Sınavsız Ehliyet" Kampanyası

TikTok Sahte Ehliyet Reklamlarıyla Kaynıyor: Yüzlerce Farklı Kişiyle Paylaşılan "Sınavsız Ehliyet" Kampanyası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.08.2025 - 18:39

Türkiye’de organize bir suç örgütünün kritik kademelerde bulunan devlet görevlilerin sahte e-imzalarını ele geçirerek binlerce dolar karşılığında sahte lise ile üniversite diploması ve sahte sürücü belgesi sattığı ortaya çıkmıştı. Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında 37 kişinin tutuklandığı duyurulmuştu.

TilTok’ta ağırlıklı olarak Temmuz ayında yapılan paylaşımlarda ise sahte sürücü belgesinin ne kadar yaygın olduğu görüldü. Yüzlerce farklı kişi ile sınavsız ehliyet için reklam kampanyası düzenlediği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin gündeminde yer alan “sahte diploma” skandalı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Türkiye’nin gündeminde yer alan “sahte diploma” skandalı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Ziya Kadiroğlu’nun yaptığı organize suç şebekesinin ele geçirdikleri sahte e-imzalarla üniversite kayıtlarını değiştirdiği, e-devlette bile görülen sahte üniversite diplomaları sattığı ortaya çıkmıştı.

Çetenin ayrıca sahte lise diploması ile birlikte sahte sürücü belgesi de düzenlediği belirlenmişti.

Gazeteci Murat Ağırel, geçme notunun en az 70 olduğu ehliyet yazılı sınavında sadece 8 puan alabilen “Ali” isimli bir kişinin çete sayesinde ehliyet alabildiğini açıklamıştı.

TikTok’ta yapılan “sınavsız ehliyet” reklamları ise “pes” dedirtti.

TikTok’ta yapılan “sınavsız ehliyet” reklamları ise “pes” dedirtti.

Herkesi şok eden sahtecilik olayının ise TikTok’ta alenen pazarlandığı ortaya çıktı. Yüzlerce farklı kişinin sahte ehliyet reklamlarının yer aldığı paylaşımların ağırlıklı olarak geçtiğimiz Temmuz ayında yapıldığı görülüyor.

TilTok’ta yapılan “sınavsız ehliyet” reklamları 👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın