TikTok Sahte Ehliyet Reklamlarıyla Kaynıyor: Yüzlerce Farklı Kişiyle Paylaşılan "Sınavsız Ehliyet" Kampanyası

Türkiye’de organize bir suç örgütünün kritik kademelerde bulunan devlet görevlilerin sahte e-imzalarını ele geçirerek binlerce dolar karşılığında sahte lise ile üniversite diploması ve sahte sürücü belgesi sattığı ortaya çıkmıştı. Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında 37 kişinin tutuklandığı duyurulmuştu.

TilTok’ta ağırlıklı olarak Temmuz ayında yapılan paylaşımlarda ise sahte sürücü belgesinin ne kadar yaygın olduğu görüldü. Yüzlerce farklı kişi ile sınavsız ehliyet için reklam kampanyası düzenlediği ortaya çıktı.