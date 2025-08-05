TikTok Sahte Ehliyet Reklamlarıyla Kaynıyor: Yüzlerce Farklı Kişiyle Paylaşılan "Sınavsız Ehliyet" Kampanyası
Türkiye’de organize bir suç örgütünün kritik kademelerde bulunan devlet görevlilerin sahte e-imzalarını ele geçirerek binlerce dolar karşılığında sahte lise ile üniversite diploması ve sahte sürücü belgesi sattığı ortaya çıkmıştı. Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında 37 kişinin tutuklandığı duyurulmuştu.
TilTok’ta ağırlıklı olarak Temmuz ayında yapılan paylaşımlarda ise sahte sürücü belgesinin ne kadar yaygın olduğu görüldü. Yüzlerce farklı kişi ile sınavsız ehliyet için reklam kampanyası düzenlediği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin gündeminde yer alan “sahte diploma” skandalı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok’ta yapılan “sınavsız ehliyet” reklamları ise “pes” dedirtti.
TilTok’ta yapılan “sınavsız ehliyet” reklamları 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın