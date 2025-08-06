"Yeliz" Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı "Üniversitede Çekilmiş Fotoğrafınız Var mı?" Sorusuna Cevap Verdi
Türk siyasi tarihine “Yeliz” lakabı ile geçen eski AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarına cevap verdi.
Diplomasını davranış bilimeleri üzerine Bakırköy ve Kadıköy’de kampüsleri bulunan Newport Üniversitesi’nden aldığını söyleyen Çamlı, “Üniversitede çekilmiş bir fotoğrafınız var mı?” sorusuna ise “Fotoğraf çektirelim diye bir pozisyon olmadı” diyerek cevap verdi.
Kaynak: Uğur Can Biçer / Oda TV
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Organize bir suç örgütünün sahte üniversite diploması satması Türkiye’nin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.
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“Bakırköy ve Kadıköy’de kampüsü bulunan Newport Üniversitesi’ni tercih ettim”
“2 yıldan fazla süredir eşim ve kardeşimle okula gittim”
“Üniversitede fotoğraf çektirecek bir pozisyon olmadı”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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