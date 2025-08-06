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"Yeliz" Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı "Üniversitede Çekilmiş Fotoğrafınız Var mı?" Sorusuna Cevap Verdi

"Yeliz" Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı "Üniversitede Çekilmiş Fotoğrafınız Var mı?" Sorusuna Cevap Verdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 10:42

Türk siyasi tarihine “Yeliz” lakabı ile geçen eski AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarına cevap verdi. 

Diplomasını davranış bilimeleri üzerine Bakırköy ve Kadıköy’de kampüsleri bulunan Newport Üniversitesi’nden aldığını söyleyen Çamlı, “Üniversitede çekilmiş bir fotoğrafınız var mı?” sorusuna ise “Fotoğraf çektirelim diye bir pozisyon olmadı” diyerek cevap verdi.

Kaynak: Uğur Can Biçer / Oda TV

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Organize bir suç örgütünün sahte üniversite diploması satması Türkiye’nin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Organize bir suç örgütünün sahte üniversite diploması satması Türkiye’nin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Sahte diploma soruşturması konuşulurken, daha önce de üniversite diplomasının sahte olduğu iddiaları ortaya atılan eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı açıklamalarda bulundu.

Oda TV’de Uğur Can Biçer’e konuşan Çamlı, diplomasını Newport Üniversitesi’nden aldığını yeniledi ve aynı okulda okuyan ve eğitim veren bir sürü kişi olduğunu söyledi.

“Newport International University” tarafından verilen diplomalara YÖK tarafından denklik verilmiyordu. Hatta okul hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu bile yapılmıştı.

“Bakırköy ve Kadıköy’de kampüsü bulunan Newport Üniversitesi’ni tercih ettim”

“Bakırköy ve Kadıköy’de kampüsü bulunan Newport Üniversitesi’ni tercih ettim”

Ben 28 Şubat zulmünü icra ettikleri süreçlerde Türkiye’de başörtüsünden sebep okuyamayan kız çocukları için, bunların bir kısmı Bosna'ya, Avusturya’ya gitti. Bu imkanı bulamayanlar da Türkiye’de bir tanesi Bakırköy’de, bir tanesi de Kadıköy’ün tam merkezinde olan iki tane kampüsü olan bir Newport Üniversitesi isimli okula gittim. Orada arkadaşlarım var. Belki çok samimiyetimiz olmasa bile piyasada o okullara gidenler var. O süreçte benim kardeşim de başörtüsü mağduriyeti yaşıyordu ve hanım da. Maksadımız bir diploma almak değil. Bir eğitim almaktı. Biliyorduk ki YÖK bu okulun diplomasını tanımıyor. Biz de YÖK’ün o tutumlarını tanımadığımız için biz de YÖK’ü tanımıyorduk

“2 yıldan fazla süredir eşim ve kardeşimle okula gittim”

“2 yıldan fazla süredir eşim ve kardeşimle okula gittim”

İki seneden fazla süre o okula gittim. Hanımla ve kardeşimle gittim. O okulda ders aldığım hocalar var. Hepsi şu anda isimlerini vermek istemiyorum. Onlara da ayrı bir tantana geliştirirler. Tanınan simalar var. Davranış bilimleri dersine giren hocalar var şu anda. Profesör bunlar. Siyasetin içinde olanlar, akademide olanlar var. Fiilen derslere katıldık. Davranış bilimlerine ait derslere katıldık. Derslerin arasında kantinde oturduk, tost yedik falan..

“Üniversitede fotoğraf çektirecek bir pozisyon olmadı”

“Üniversitede fotoğraf çektirecek bir pozisyon olmadı”

Ahmet Hamdi Çamlı, kendisinde o döneme ait bir fotoğraf olmadığını, belki başka arkadaşlarında olabileceğini ifade etti.

“Bahsettiğim 90’lı yıllar. 30-35 yaşında gidelim kulağımız bir şeyler duysun, öğrenelim dediğimiz yer. Fotoğraf çektirelim gibi bir pozisyon olmadı. Böyle bir okulun var olduğu, böyle bir okulda profesör, doçent titr sahibi insanların ders verdiği bir gerçektir. Sonra ne oldu, bilmem. Kapandı, kapanmadı, YÖK tanıdı tanımadı. Bilmiyorum. Hiç umurumda değil. Ben diploma ihtiyacımı karşılamak için gitmedim. Kardeşlerim gidiyor. Ben de gideyim dedim.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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