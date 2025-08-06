"Yeliz" Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı "Üniversitede Çekilmiş Fotoğrafınız Var mı?" Sorusuna Cevap Verdi

“Ben 28 Şubat zulmünü icra ettikleri süreçlerde Türkiye’de başörtüsünden sebep okuyamayan kız çocukları için, bunların bir kısmı Bosna'ya, Avusturya’ya gitti. Bu imkanı bulamayanlar da Türkiye’de bir tanesi Bakırköy’de, bir tanesi de Kadıköy’ün tam merkezinde olan iki tane kampüsü olan bir Newport Üniversitesi isimli okula gittim. Orada arkadaşlarım var. Belki çok samimiyetimiz olmasa bile piyasada o okullara gidenler var. O süreçte benim kardeşim de başörtüsü mağduriyeti yaşıyordu ve hanım da. Maksadımız bir diploma almak değil. Bir eğitim almaktı. Biliyorduk ki YÖK bu okulun diplomasını tanımıyor. Biz de YÖK’ün o tutumlarını tanımadığımız için biz de YÖK’ü tanımıyorduk”