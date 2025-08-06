Bu Geceye Dikkat: Pencerenizi Kapatıp Uyuyun! İstanbul’a Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Kurak geçen Temmuz ayının ardından İstanbullular sağanak yağışla buluşacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından bir paylaşım yaptı. Şen, 'Gece pencerelerinizi kapatın' diyerek şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul bu akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve yarın sabah erken saatlerde kuvvetlenebilir. Avrupa yakası ve boğaz çevresi ilçelerde.

Rüzgar kuzey doğudan zamanla fırtına 40-70 km/saat hızında esecek.

Gece pencerelerinizi kapatıp uykuya gitmeniz tavsiye olunur.'