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Bu Geceye Dikkat: Pencerenizi Kapatıp Uyuyun! İstanbul’a Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Bu Geceye Dikkat: Pencerenizi Kapatıp Uyuyun! İstanbul’a Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.08.2025 - 12:33

Temmuz ayıyla birlikte Türkiye aşırı sıcaklarla kavruldu. İlçelerde sıcaklık rekorları kırılırken termometreler 50 dereceyi gördü. Ağustos ayına girişle birlike sıcaklıklarda düşüş yaşandı. 'Ne zaman yağmur yağacak?' sorusunun yanıtını arayan vatandaşlara yanıt Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve AKOM'dan geldi. İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yaptı.

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İstanbullular dikkat! Bu gece yağış başlıyor. Uyarı Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

İstanbullular dikkat! Bu gece yağış başlıyor. Uyarı Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

Kurak geçen Temmuz ayının ardından İstanbullular sağanak yağışla buluşacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından bir paylaşım yaptı. Şen, 'Gece pencerelerinizi kapatın' diyerek şu ifadeleri kullandı:

'İstanbul bu akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve yarın sabah erken saatlerde kuvvetlenebilir. Avrupa yakası ve boğaz çevresi ilçelerde. 

Rüzgar kuzey doğudan zamanla fırtına 40-70 km/saat hızında esecek.

Gece pencerelerinizi kapatıp uykuya gitmeniz tavsiye olunur.'

İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan.

İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan.

AKOM tarafından X'te bir uyarı yapıldı. AKOM'dan yapılan uyarıda 'Bugün, perşembe ve cuma günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. AKOM'dan yapılan uyarıda “İstanbul’da öğle saatlerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 30-32 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor' denildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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