Bu Geceye Dikkat: Pencerenizi Kapatıp Uyuyun! İstanbul’a Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
Temmuz ayıyla birlikte Türkiye aşırı sıcaklarla kavruldu. İlçelerde sıcaklık rekorları kırılırken termometreler 50 dereceyi gördü. Ağustos ayına girişle birlike sıcaklıklarda düşüş yaşandı. 'Ne zaman yağmur yağacak?' sorusunun yanıtını arayan vatandaşlara yanıt Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve AKOM'dan geldi. İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yaptı.
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İstanbullular dikkat! Bu gece yağış başlıyor. Uyarı Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.
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İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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