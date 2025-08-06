Sahte Diploma Skandalına Adı Karışmıştı: Kayıhan Osmanoğlu’ndan "Şanlı Mazi" Savunması

'Son günlerde şahsıma yönelik olarak gündeme getirilen

• Sahte diploma,

• Evrakta sahtecilik

• ve benzeri mesnetsiz iddiaları kesin bir dille reddediyor; bu iftira kampanyasını aziz milletimizin vicdanına ve Türk yargısına havale ediyorum.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini çalıp yurt dışına satanlar, bu verilerle sahte belgeler düzenleyenler ve milletin istikbalini diploması dahi şaibeli isimlere teslim etmeye çalışan odakların bu saldırıları ne bizim için ilktir ne de ecdadımıza yabancıdır.

Cennetmekân Abdülhamid Han’a “Kızıl Sultan” diyen Theodor Herzl’in torunları, bugün de aynı niyetle hıyanetlerine devam etmektedir.

Şahsıma ve aileme yönelik bu çirkin saldırılar; esasen şanlı mazimize ve köklü medeniyet mirasımıza yöneliktir.

Ama bilin:

Ne iftiranız yeter ne algınız tutar!

Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca bu iftira ve karalama içeriklerinin bulunduğu dijital haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının erişime engellenmesi ve içeriğin tamamen kaldırılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde gerekli yasal başvurular tarafımızca yapılmıştır.

Bu süreç yalnızca şahsıma değil; kamu düzenine, kişilik haklarına, özel yaşama ve hukuka karşı işlenen organize bir saldırının ifşasıdır.

Hiçbir kişi ya da yapı, kamuoyunu yanıltma, kişisel verileri ifşa etme ve sahte belgelerle insanların itibarını hedef alma cüreti karşısında cevapsız kalmayacaktır.'