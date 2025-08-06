Sahte Diploma Skandalına Adı Karışmıştı: Kayıhan Osmanoğlu’ndan "Şanlı Mazi" Savunması
Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet belgesi aldığı tespit edilmişti. Osmanoğlu ismi savcılığın iddianamesinde yer almasına rağmen sahte diploma iddiaları için iftara dedi ve “Şahsıma ve aileme yönelik bu çirkin saldırılar; esasen şanlı mazimize ve köklü medeniyet mirasımıza yöneliktir.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Osmanoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Devlet-i Aliyye Ocakları'nın Ankara Çubuk'ta bir 'külliye' yaptırmak amacıyla bağış topladığı ve “Bir taş bedeli” olarak 2 bin TL, “1 metrekare taş bedeli” olarak 10 bin TL, “1 metrekare inşaat bedeli” olarak ise 50 bin TL talep ettiği ortaya çıktı.
Liderliğini Ziya Kadiroğlu isimli kişinin yaptığı çetenin kurum yetkililerinin e-imzalarını ele geçirerek sahte diploma ve sürücü belgesi satması herkesi şok etmişti.
“Bu saldırılar şanslı mazimize yapılıyor”
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu paylaşımı 👇
Külliye yapımı için yardım kampanyası düzenlediği ortaya çıktı.
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