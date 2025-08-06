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Sahte Diploma Skandalına Adı Karışmıştı: Kayıhan Osmanoğlu’ndan "Şanlı Mazi" Savunması

Sahte Diploma Skandalına Adı Karışmıştı: Kayıhan Osmanoğlu’ndan "Şanlı Mazi" Savunması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 13:21

Osmanlı Padişahı  II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet belgesi aldığı tespit edilmişti. Osmanoğlu ismi savcılığın iddianamesinde yer almasına rağmen sahte diploma iddiaları için iftara dedi ve “Şahsıma ve aileme yönelik bu çirkin saldırılar; esasen şanlı mazimize ve köklü medeniyet mirasımıza yöneliktir.” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Osmanoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Devlet-i Aliyye Ocakları'nın Ankara Çubuk'ta bir 'külliye' yaptırmak amacıyla bağış topladığı ve “Bir taş bedeli” olarak 2 bin TL, “1 metrekare taş bedeli” olarak 10 bin TL, “1 metrekare inşaat bedeli” olarak ise 50 bin TL talep ettiği ortaya çıktı.

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Liderliğini Ziya Kadiroğlu isimli kişinin yaptığı çetenin kurum yetkililerinin e-imzalarını ele geçirerek sahte diploma ve sürücü belgesi satması herkesi şok etmişti.

Liderliğini Ziya Kadiroğlu isimli kişinin yaptığı çetenin kurum yetkililerinin e-imzalarını ele geçirerek sahte diploma ve sürücü belgesi satması herkesi şok etmişti.

Çetenin müşterileri arasında  II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da olduğu ortaya çıkmıştı. 

Savcılık iddianamesinde Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet belgesi aldığı ve kişisel cep telefonunda sık sık mezuniyet belgesini kontrol ettiği yer almıştı.

İnönü Üniversitesi ise Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun sahte mezuniyet belgesini iptal etmişti.

“Bu saldırılar şanslı mazimize yapılıyor”

“Bu saldırılar şanslı mazimize yapılıyor”

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahte diploma iddialarının gerçek olmadığını iddia etti. “Cennetmekân Abdülhamid Han’a “Kızıl Sultan” diyen Theodor Herzl’in torunları, bugün de aynı niyetle hıyanetlerine devam etmektedir.” diyen Osmanoğlu, sahte diploma iddialarıyla şanslı mazilerinin zarar gördüğünü söyledi.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu paylaşımı 👇

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu paylaşımı 👇
twitter.com

'Son günlerde şahsıma yönelik olarak gündeme getirilen

• Sahte diploma,

• Evrakta sahtecilik

• ve benzeri mesnetsiz iddiaları kesin bir dille reddediyor; bu iftira kampanyasını aziz milletimizin vicdanına ve Türk yargısına havale ediyorum.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini çalıp yurt dışına satanlar, bu verilerle sahte belgeler düzenleyenler ve milletin istikbalini diploması dahi şaibeli isimlere teslim etmeye çalışan odakların bu saldırıları ne bizim için ilktir ne de ecdadımıza yabancıdır.

Cennetmekân Abdülhamid Han’a “Kızıl Sultan” diyen Theodor Herzl’in torunları, bugün de aynı niyetle hıyanetlerine devam etmektedir.

Şahsıma ve aileme yönelik bu çirkin saldırılar; esasen şanlı mazimize ve köklü medeniyet mirasımıza yöneliktir.

Ama bilin:

Ne iftiranız yeter ne algınız tutar!

Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca bu iftira ve karalama içeriklerinin bulunduğu dijital haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının erişime engellenmesi ve içeriğin tamamen kaldırılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde gerekli yasal başvurular tarafımızca yapılmıştır.

Bu süreç yalnızca şahsıma değil; kamu düzenine, kişilik haklarına, özel yaşama ve hukuka karşı işlenen organize bir saldırının ifşasıdır.

Hiçbir kişi ya da yapı, kamuoyunu yanıltma, kişisel verileri ifşa etme ve sahte belgelerle insanların itibarını hedef alma cüreti karşısında cevapsız kalmayacaktır.'

Külliye yapımı için yardım kampanyası düzenlediği ortaya çıktı.

Külliye yapımı için yardım kampanyası düzenlediği ortaya çıktı.

Öte yandan Osmanoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Devlet-i Aliyye Ocakları'nın Ankara Çubuk'ta bir 'külliye' yaptırmak amacıyla bağış topladığı da öğrenildi. 

Projenin temel amacının “Osmanlı ruhunu ilimle, edeple, hizmetle yeniden diriltmek” olduğu, bu yapıların sadece mimari değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel değerlerle yoğrulmuş bir hayat alanı sunacağı, Külliye’nin eğitim, ibadet, misafir ağırlama, sosyal yardım ve kültürel etkileşim gibi çok yönlü işlevler göreceği savunuldu.

Banka hesap numarası verilerek vatandaşlardan maddi yardımda bulunmaları istendi. “Bir taş bedeli” olarak 2 bin TL, 1 metrekare taş bedeli olarak 10 bin TL, 1 metrekare inşaat bedeli olarak ise 50 bin TL talep ediliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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