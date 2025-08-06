Sosyal Medyada Tehlikeli Akım: Nicki Minaj Pozunu Deneyen Fenomen Omurgasını Kırdı

TikTok'ta Nicki Minaj pozu akım oldu. Yüksek topuklu ayakkabılarla yerde oturur vaziyette bacak bacak üstüne atan Nicki Minaj'ın bu pozu içerik üreticileri tarafından taklit edilmeye başlandı. TikTok'ta akım olan bu poz için içerik üreticileri hayatını hiçe sayıyor. Kah küçücük kutu üzerinde kah bir rujun üstünde ince topuklu ayakkabılarla durmaya çalışan fenomenler ağızları açık bıraktı. Son olarak Mariana Barutkina isimli içerik üreticisi bu akımı denemek istedi. Mariana Barutkina, omurgasını kırdı.
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Nicki Minaj akımına örnekler şöyle👇🏻
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TikTok fenomeni, Nicki Minaj akımı denemek isterken omurgasını kırdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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