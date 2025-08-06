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Sosyal Medyada Tehlikeli Akım: Nicki Minaj Pozunu Deneyen Fenomen Omurgasını Kırdı

Sosyal Medyada Tehlikeli Akım: Nicki Minaj Pozunu Deneyen Fenomen Omurgasını Kırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.08.2025 - 14:09

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TikTok'ta Nicki Minaj pozu akım oldu. Yüksek topuklu ayakkabılarla yerde oturur vaziyette bacak bacak üstüne atan Nicki Minaj'ın bu pozu içerik üreticileri tarafından taklit edilmeye başlandı. TikTok'ta akım olan bu poz için içerik üreticileri hayatını hiçe sayıyor. Kah küçücük kutu üzerinde kah bir rujun üstünde ince topuklu ayakkabılarla durmaya çalışan fenomenler ağızları açık bıraktı. Son olarak Mariana Barutkina isimli içerik üreticisi bu akımı denemek istedi. Mariana Barutkina, omurgasını kırdı.

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Nicki Minaj akımına örnekler şöyle👇🏻

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TikTok fenomeni, Nicki Minaj akımı denemek isterken omurgasını kırdı.

TikTok fenomeni, Nicki Minaj akımı denemek isterken omurgasını kırdı.

Mariana Barutkina isimli TikTok fenomeni Nicki Minaj akımını deneyen isimlerden biri oldu. Ancak akım neredeyse faciaysa sonuçlanıyordu. Barutkina, bir yemek tenceresinin üzerine konulmuş bebek maması kutusunun üzerine stiletto ayakkabılarıyla çıktı. Dengede durmaya çalışan Barutkina, tencerenin kayıp düşmesiyle kendisini yerde buldu. İçerik üreticisi bu nedenle omurgasını kırdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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