Sosyal Medyada Tehlikeli Akım: Nicki Minaj Pozunu Deneyen Fenomen Omurgasını Kırdı

TikTok'ta Nicki Minaj pozu akım oldu. Yüksek topuklu ayakkabılarla yerde oturur vaziyette bacak bacak üstüne atan Nicki Minaj'ın bu pozu içerik üreticileri tarafından taklit edilmeye başlandı. TikTok'ta akım olan bu poz için içerik üreticileri hayatını hiçe sayıyor. Kah küçücük kutu üzerinde kah bir rujun üstünde ince topuklu ayakkabılarla durmaya çalışan fenomenler ağızları açık bıraktı. Son olarak Mariana Barutkina isimli içerik üreticisi bu akımı denemek istedi. Mariana Barutkina, omurgasını kırdı.