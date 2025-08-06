Bir Sokak Kedisinin Tedavi Sonrası Yaşadığı Değişim Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak!

Minik patili dostlarımızı görür görmez içi ısınanlardan mısınız? 😍 Evcil dostunuz varsa yeri mutlaka ayrıdır ama sokakta yaşayan patili dostlarımız da en az onlar kadar ilgiye muhtaç. Kimi zaman bir sağlık problemiyle karşı karşıya olan sokak hayvanları ne yazık ki sessiz ve çaresizce bir hayvanseverin yardımını bekliyor. Bu kez bir sevimli kedi dostumuz iyi bir insana rastladı ve tedavisi sonrası güzelliği daha da gözler önüne serildi. ❤️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kullanıcı, 5 ay önce karşılaştığı sokak kedisinin tedavi sonrası değişimini paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yakın bir arkadaşımın ailesi, bebekken götürüldüğü dr tarafından "cüce olabilir" sözleriyle dehteşe düşmüş. herif şimdi 1.90.. diplomalar gözden geçirilmeli!
bana bak o da sahte diploma olabilir.
dünya, böyle çiçek gibi insanların hatrına dönüyor; kalbi güzel olanların yüzü suyu hürmetine
Tiktok kullanmıyorum diye gidip gelip bana saracağına, böyle tatlı bi kedi sahiplen de seni bişey sansınlar İrem çalışır 😉