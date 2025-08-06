Bir Sokak Kedisinin Tedavi Sonrası Yaşadığı Değişim Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak!

Minik patili dostlarımızı görür görmez içi ısınanlardan mısınız? 😍 Evcil dostunuz varsa yeri mutlaka ayrıdır ama sokakta yaşayan patili dostlarımız da en az onlar kadar ilgiye muhtaç. Kimi zaman bir sağlık problemiyle karşı karşıya olan sokak hayvanları ne yazık ki sessiz ve çaresizce bir hayvanseverin yardımını bekliyor. Bu kez bir sevimli kedi dostumuz iyi bir insana rastladı ve tedavisi sonrası güzelliği daha da gözler önüne serildi. ❤️