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Bir Sokak Kedisinin Tedavi Sonrası Yaşadığı Değişim Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak!

Bir Sokak Kedisinin Tedavi Sonrası Yaşadığı Değişim Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak!

Kedi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.08.2025 - 15:53

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Minik patili dostlarımızı görür görmez içi ısınanlardan mısınız? 😍 Evcil dostunuz varsa yeri mutlaka ayrıdır ama sokakta yaşayan patili dostlarımız da en az onlar kadar ilgiye muhtaç. Kimi zaman bir sağlık problemiyle karşı karşıya olan sokak hayvanları ne yazık ki sessiz ve çaresizce bir hayvanseverin yardımını bekliyor. Bu kez bir sevimli kedi dostumuz iyi bir insana rastladı ve tedavisi sonrası güzelliği daha da gözler önüne serildi. ❤️

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Buradan izleyebilirsiniz:

Bir kullanıcı, 5 ay önce karşılaştığı sokak kedisinin tedavi sonrası değişimini paylaştı.

Bir kullanıcı, 5 ay önce karşılaştığı sokak kedisinin tedavi sonrası değişimini paylaştı.

Kedinin calicivirüs olduğunu anlayan hayvansever kadın, kediyi veterinere götürmüş ancak veteriner geç kalındığını dile getirmiş. Günlerce şırıngayla beslenen kedi, hastalığını yenmiş ve sağlığına kavuşmuş. Kadın, kediyi her gün beslemeye devam ederek değişimini kaydetmiş. E tabii ortaya kalpleri ısıtan görüntüler çıkmış.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Kılıç

yakın bir arkadaşımın ailesi, bebekken götürüldüğü dr tarafından "cüce olabilir" sözleriyle dehteşe düşmüş. herif şimdi 1.90.. diplomalar gözden geçirilmeli!

Sinan Şahin

bana bak o da sahte diploma olabilir.

zülkarneyn

dünya, böyle çiçek gibi insanların hatrına dönüyor; kalbi güzel olanların yüzü suyu hürmetine

Turgut Güler

Tiktok kullanmıyorum diye gidip gelip bana saracağına, böyle tatlı bi kedi sahiplen de seni bişey sansınlar İrem çalışır 😉