Nah İşaretinin Amerika'da Ne Anlama Geldiğini Öğrenince Şaşırabilirsiniz!

Gittiğiniz her ülkede kendi alışık olduğunuz kültürünüze göre hareket ederseniz, başınız yanabilir. Örneğin alışık olduğunuz mimikler ve el hareketleri, başka bir ülkede tamamen farklı bir anlama sahip olabilir. Kendi ülkemizde iyi bir anlamı olan işaret, X ülkesine gittiğinizde küfür sayılıyor bile olabilir!
Peki bizdeki 'nah' işareti Amerika'da ne anlama geliyor? 'USA Kadın' isimli bir TikTok kullanıcısı paylaştı.
Kaynak: TikTok / USA Kadın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrenciler, nah işaretini "Tuvalete gidebilir miyim?" demek için kullanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın