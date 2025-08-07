onedio
Nah İşaretinin Amerika'da Ne Anlama Geldiğini Öğrenince Şaşırabilirsiniz!

Dilara Bağcı
07.08.2025 - 13:17

Gittiğiniz her ülkede kendi alışık olduğunuz kültürünüze göre hareket ederseniz, başınız yanabilir. Örneğin alışık olduğunuz mimikler ve el hareketleri, başka bir ülkede tamamen farklı bir anlama sahip olabilir. Kendi ülkemizde iyi bir anlamı olan işaret, X ülkesine gittiğinizde küfür sayılıyor bile olabilir! 

Peki bizdeki 'nah' işareti Amerika'da ne anlama geliyor? 'USA Kadın' isimli bir TikTok kullanıcısı paylaştı.

Kaynak: TikTok / USA Kadın

Öğrenciler, nah işaretini "Tuvalete gidebilir miyim?" demek için kullanıyor.

Öğrenciler, nah işaretini "Tuvalete gidebilir miyim?" demek için kullanıyor.

Bu videoda izlediğimiz ise yalnızca bir örnek! Bizden size tavsiye, bir ülkenin el işaretlerini öğrenmeden o ülkeye gitmeyin. Ya da en azından elinize kolunuza bir süre sahip çıkın ki yanlış anlaşılmalar yaşanmasın :)

