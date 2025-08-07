Nah İşaretinin Amerika'da Ne Anlama Geldiğini Öğrenince Şaşırabilirsiniz!

Gittiğiniz her ülkede kendi alışık olduğunuz kültürünüze göre hareket ederseniz, başınız yanabilir. Örneğin alışık olduğunuz mimikler ve el hareketleri, başka bir ülkede tamamen farklı bir anlama sahip olabilir. Kendi ülkemizde iyi bir anlamı olan işaret, X ülkesine gittiğinizde küfür sayılıyor bile olabilir!

Peki bizdeki 'nah' işareti Amerika'da ne anlama geliyor? 'USA Kadın' isimli bir TikTok kullanıcısı paylaştı.

Kaynak: TikTok / USA Kadın