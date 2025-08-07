Fenomen Set Çalışanı Açıkladı: Dizi ve Filmlerde Neden Ezan Sesi Yok?

Takipçisinin sorduğu soruyu yanıtlayan Yener Yalçın, 'Dizilerde de rastlamazsın, çekim duruyor çünkü ezan süresinde. Eğer işte oyuncular camiye gitmiyorsa, sahne senaryo itibarıyla ezanla bağlantılı değilse ezan sesi duyulmuyor genelde projelerde. Biz de çekimde duruyoruz, bekliyoruz çünkü teknik olarak bizi zorluyor yani genişten olup da yakında olmazsa veya tek plan değilse sahne ezan sesiyle çekemiyoruz. Anadolu'da çekim yaparken de inanılmaz işe yarıyor bu. Çünkü sesçi duyuyor kulaklıktan uzaktan diyor ki 'Ezan okunuyor' tüm ekip bekliyor ezanın bitmesini. Bizi izleyen teyzeler, amcalar da diyorlar ki 'Vay be helal olsun, ekip ne kadar saygılı. Ezan olunca çalışmıyorlar.' Köyün imamı diyor ki 'Camide çekiminiz varsa buyurun gelin.' Haliyle iyi anlaşmanıza sebep oluyor.' dedi.