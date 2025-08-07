onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Fenomen Set Çalışanı Açıkladı: Dizi ve Filmlerde Neden Ezan Sesi Yok?

Fenomen Set Çalışanı Açıkladı: Dizi ve Filmlerde Neden Ezan Sesi Yok?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.08.2025 - 13:13

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bu zamana dek setlerde yaşanan olaylardan, oyuncularla ilgili bilgilere kadar pek çok soruyu yanıtlayan Yalçın, bu kez de dizi ve filmlerle ilgili merak edilen bir soruya yanıt verdi. Yener Yalçın, 'Dizi ve filmlerde neden ezan sesi yok?' sorusunu cevapladı. 

Gelin bu sorunun cevabını birlikte öğrenelim!

Kaynak: Yener Yalçın / TikTok

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve filmlerde neden ezan sesi duyulmadığını açıkladı.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve filmlerde neden ezan sesi duyulmadığını açıkladı.

Takipçisinin sorduğu soruyu yanıtlayan Yener Yalçın, 'Dizilerde de rastlamazsın, çekim duruyor çünkü ezan süresinde. Eğer işte oyuncular camiye gitmiyorsa, sahne senaryo itibarıyla ezanla bağlantılı değilse ezan sesi duyulmuyor genelde projelerde. Biz de çekimde duruyoruz, bekliyoruz çünkü teknik olarak bizi zorluyor yani genişten olup da yakında olmazsa veya tek plan değilse sahne ezan sesiyle çekemiyoruz. Anadolu'da çekim yaparken de inanılmaz işe yarıyor bu. Çünkü sesçi duyuyor kulaklıktan uzaktan diyor ki 'Ezan okunuyor' tüm ekip bekliyor ezanın bitmesini. Bizi izleyen teyzeler, amcalar da diyorlar ki 'Vay be helal olsun, ekip ne kadar saygılı. Ezan olunca çalışmıyorlar.' Köyün imamı diyor ki 'Camide çekiminiz varsa buyurun gelin.' Haliyle iyi anlaşmanıza sebep oluyor.' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın