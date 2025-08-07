onedio
Haberler
TV
X'te "En İyi Partner" Fotoğrafını Paylaşarak Dizi Fanlığını Cümle Aleme Duyuran Kullanıcılar

X'te "En İyi Partner" Fotoğrafını Paylaşarak Dizi Fanlığını Cümle Aleme Duyuran Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
07.08.2025 - 11:46

Dizi ve filmlere bağımlılığımız kimi zaman oradaki karakterleri gerçek hayattan biri gibi görmeye kadar varıyor. Hatta dizi çiftlerini o kadar beğeniyoruz ki onları 'ship'lerken uğurlarında nice editler yapıp fotoğraflarını paylaşıyoruz. Hatta senelerce unutamadığımız dizi çiftleri oluyor. Kimileri de dizilerdeki aşklarını gerçeğe dönüştürüp mutlu bir ilişki yürütüyor. 

X'te son dönemde akıma dönüşen konu bu kez de dizi partnerliklerine kadar geldi. @nissamadegisik adlı kullanıcının 'Bir tane en iyi partner fotoğrafı vardı' tweetine yüzlerce cevap geldi. Gelin, bakalım en iyi partner fotoğrafı hangisiymiş?

X'te sık sık pek çok konu akım oluyor.

X'te sık sık pek çok konu akım oluyor.

Son günlerin en yaygın akımlarından biri bu kez dizi sektörüne kadar geldi. Çok sevdiğimiz dizi çiftleri için @nissamadegisik adlı kullanıcı 'bir tane en iyi partner fotoğrafı vardı' tweeti attı. Yüzlerce partner fotoğrafı cevap olarak atıldı. Gelin, birlikte partner fotoğraflarına bakalım!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
