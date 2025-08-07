X'te "En İyi Partner" Fotoğrafını Paylaşarak Dizi Fanlığını Cümle Aleme Duyuran Kullanıcılar
Dizi ve filmlere bağımlılığımız kimi zaman oradaki karakterleri gerçek hayattan biri gibi görmeye kadar varıyor. Hatta dizi çiftlerini o kadar beğeniyoruz ki onları 'ship'lerken uğurlarında nice editler yapıp fotoğraflarını paylaşıyoruz. Hatta senelerce unutamadığımız dizi çiftleri oluyor. Kimileri de dizilerdeki aşklarını gerçeğe dönüştürüp mutlu bir ilişki yürütüyor.
X'te son dönemde akıma dönüşen konu bu kez de dizi partnerliklerine kadar geldi. @nissamadegisik adlı kullanıcının 'Bir tane en iyi partner fotoğrafı vardı' tweetine yüzlerce cevap geldi. Gelin, bakalım en iyi partner fotoğrafı hangisiymiş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te sık sık pek çok konu akım oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın